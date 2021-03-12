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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

عائلة الأميركي جورج فلويد توافق على تسوية تمنحها 27 مليون دولار

تجري حاليا محاكمة ديريك شوفين الشرطي في مينيابوليس بتهمتي القتل والقتل غير العمد، على خلفية مقتل فلويد في 25 مايو/أيار من العام الماضي.

شبكة سي إن إن الأميركية نقلت عن محامين قولهم إن عائلة فلويد وافقت على التعويض (غيتي إيميجز)
شبكة سي إن إن الأميركية نقلت عن محامين قولهم إن عائلة فلويد وافقت على التعويض (غيتي إيميجز)
12/3/2021-|آخر تحديث: 13/3/202108:54 AM (مكة المكرمة)

توصّلت عائلة الأميركي ذي الأصول الأفريقية جورج فلويد -الذي توفي أثناء توقيفه على أيدي شرطي أبيض في مينيابوليس العام الماضي- إلى تسوية مع المدينة الواقعة في ولاية مينيسوتا، تمنحها 27 مليون دولار، وفق ما أعلن محاموها الجمعة.

وأفاد المحامون -في بيان- بأنه تم التوصل إلى "أكبر تسوية تسبق محاكمة في قضية حقوق مدنية، تتعلّق بالقتل الخطأ في تاريخ الولايات المتحدة".

وتجري حاليا محاكمة ديريك شوفين الشرطي في مينيابوليس بتهمتي القتل والقتل غير العمد، على خلفية مقتل فلويد في 25 مايو/أيار من العام الماضي، في واقعة تم تصويرها بالفيديو من قبل مارة وشوهدت حول العالم، كما يواجه 3 عناصر شرطة آخرون اتهامات تتعلق بالحادثة.

من جانبه، قال بن كرامب أحد محامي العائلة إن لحظة مقتل فلويد المروعة التي شاهدها الملايين حول العالم، "أطلقت العنان لرغبة عميقة ومطالبة لا يمكن إنكارها بالعدالة والتغيير".

وتابع أن هذه التسوية تبعث برسالة قوية مفادها أن حياة السود مهمّة فعلا، وأن قسوة الشرطة ضد ذوي البشرات الملونة يجب أن تنتهي.

يذكر أن التسوية جاءت نتيجة دعوى قضائية فدرالية رفعتها عائلة فلويد في يوليو/تموز ضد مدينة مينيابوليس، واعتبر رودني شقيق فلويد أن التسوية "خطوة ضرورية لنتمكن جميعنا من بدء طي الصفحة".

المصدر : وكالات

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