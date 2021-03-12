حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن نشر الولايات المتحدة صواريخ متوسطة المدى في اليابان يمكن أن يثير جولة جديدة من سباق التسلح لا يمكن التكهن بنتائجها، واعتبرت أن نشر صواريخ متوسطة المدى في مناطق كآسيا والمحيط الهادي يثير سباق تسلح جديدا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا إن نشر هذا النوع من الصواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادي عامل مزعزع للاستقرار الإقليمي والدولي.

وجاءت تصريحات زاخاروفا تعليقا على ما ورد في وسائل إعلام يابانية حول دراسة طوكيو وواشنطن إمكانية نشر صواريخ أميركية في المنطقة.

وقال مراسل الجزيرة أمين درغامي إن التحركات العسكرية الأميركية في اليابان مع حلفائها -مثل طوكيو وسول- تثير قلق موسكو؛ مما دفعها إلى مضاعفة عدد قواتها في تلك المنطقة، فضلا إلى إجراء عدد من المناورات العسكرية الدورية، خاصة مع الصين.

وبين درغامي أن غياب آلية لضبط نشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى مع انتهاء المعاهدة الخاصة بذلك بين البلدين؛ دفع إلى ارتفاع حالة التوتر بالمنطقة، مع سعي كل طرف لزيادة وجوده العسكري هناك.

يشار إلى أنه في سبتمبر/أيلول الماضي كشفت وزارة الدفاع اليابانية عن 3 بدائل بحرية لخطة كانت قد ألغتها الحكومة في يونيو/حزيران 2020 بشأن نشر محطتي رادار للدفاع الجوي من طراز "إيجيس أشور" أميركية الصنع، المصممة لرصد الصواريخ الباليستية التي تطلقها كوريا الشمالية ومجابهتها.

وتبحث وزارة دفاع اليابان إدخال نظام دفاع يرصد أية صواريخ واردة من خلال رادار عالي الجودة على الأرض، ومن ثم تطلق القوات عليه صواريخ من منصة بحرية.