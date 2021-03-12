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رئيس أرمينيا يطالب بحلول للأزمة السياسية ويرفض مجددا إقرار تعيين قائد للجيش

سركيسيان دعا الأحزاب السياسية للتفاوض بشأن إجراء انتخابات برلمانية (رويترز)
سركيسيان دعا الأحزاب السياسية للتفاوض بشأن إجراء انتخابات برلمانية (رويترز)
12/3/2021

حث الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان الأطراف السياسية في بلده على الدخول في مفاوضات، والبحث عن مخرج للأزمة الراهنة، وفي الوقت ذاته رفض للمرة الثانية إقرار مقترح رئيس الوزراء بتعيين قائد جديد للجيش.

ودعا الرئيس الأرميني رئيس الوزراء نيكول باشينيان ومعارضيه وزعماء الكتل البرلمانية لإجراء مفاوضات، للتوصل لحلول وسط بشأن الأزمة التي تمر بها البلاد، وإلى توافقات محددة لإجراء انتخابات برلمانية.

من جهة أخرى، أعلنت الرئاسة الأرمينية رفض الرئيس التوقيع للمرة الثانية على مقترح رئيس الوزراء بتعيين قائد جديد للجيش.

وكان باشينيان أعلن تعيين أرتاك دافتيان رئيسا جديدا لهيئة الأركان العامة للجيش بعد إقالة سلفه أونيك غاسباريان، على خلفية اتهامات بالإعداد لانقلاب.

ووفقا للقانون الأرميني، فإنه في حال لم يوقع رئيس الدولة على المقترح للمرة الثانية، يصبح المقترح نافذا بعد مرور 8 أيام إلا أذا أحيلت القضية إلى المحكمة الدستورية.

وفي وقت سابق، قالت حكومة أرمينيا إن إقالة قائد الجيش بدأ سريانها الأربعاء الماضي.

وجاء في بيان حكومي إن "رئيس هيئة الأركان العامة أونيك غاسباريان أصبح مفصولا من منصبه بالقانون اعتبارا من العاشر من مارس/آذار".

الجيش يرفض

وفي المقابل، أصدر رئيس الأركان المقال بيانا شدد فيه على ان إقالته غير دستورية، وقال إن الأزمة السياسية لأرمينيا لن تنتهي إلا باستقالة رئيس الوزراء وإجراء انتخابات برلمانية عاجلة.

وقال دون الخوض في تفاصيل "سأستمر في خدمة الوطن والشعب الأرميني بصورة أخرى".

وذكرت وسائل إعلام روسية أن بيانا آخر منسوبا لقيادة القوات المسلحة أوضح أنها تتفق مع بيان غاسباريان وتقييمه العام للوضع.

وكان الجيش طالب باستقالة باشينيان في 25 فبراير/شباط الماضي إثر تنامي السخط في الشارع من تعامله مع الصراع الذي اندلع العام الماضي بين الأرمن وأذربيجان بشأن إقليم ناغورني قره باغ.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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