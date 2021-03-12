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سياسة|إيران

سفينة شحن إيرانية تتعرض لهجوم في البحر المتوسط من قبل مجهولين

قال مصدران أمنيان بحريان إن المؤشرات الأولية تشير إلى استهداف سفينة الحاويات الإيرانية عمدا من مصدر مجهول.

السفينة تعرضت لأضرار طفيفة في الهجوم بحسب المصادر الإيرانية وستواصل رحلتها بعد إصلاحها (رويترز)
السفينة تعرضت لأضرار طفيفة في الهجوم بحسب المصادر الإيرانية وستواصل رحلتها بعد إصلاحها (رويترز)
12/3/2021-|آخر تحديث: 13/3/202108:50 AM (مكة المكرمة)

قالت شركة الملاحة البحرية الإيرانية الجمعة إن سفينة حاويات إيرانية تعرضت لأضرار في هجوم بالبحر المتوسط، وإنها ستتخذ إجراءً قانونيا لتحديد الجناة، ووصفت الواقعة بأنها إرهاب وقرصنة بحرية.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن المتحدث باسم الشركة علي غياسيان، قوله إن السفينة "شهركرد" تعرضت لأضرار طفيفة يوم الأربعاء بشحنة متفجرة تسببت في حريق صغير، لكن لم يصب أحد على متنها.

وقال إن مثل هذه الأعمال الإرهابية ترقى لأن تكون قرصنة بحرية، وتخالف القانون الدولي بشأن أمن الملاحة التجارية، وإنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية لتحديد هوية منفذي الهجوم عبر المؤسسات الدولية المعنية.

وأضاف أن السفينة كانت متوجهة إلى أوروبا عندما وقع الهجوم، وستتحرك صوب وجهتها بعد إصلاحها.

وأظهرت بيانات موقع لتتبع السفن أن آخر مرّة أبلغت فيها السفينة التي ترفع العلم الإيراني عن موقعها، كانت قبالة الساحل السوري في 10 مارس/آذار، أثناء توجهها إلى ميناء اللاذقية السوري.

وقال مصدران أمنيان بحريان إن المؤشرات الأولية تشير إلى استهداف سفينة الحاويات الإيرانية عمدا من مصدر مجهول.

ويأتي الحادث بعد أسبوعين من تعرّض سفينة إسرائيلية لتفجير في خليج عمان، ولم يدلِ مسؤولون إسرائيليون اليوم الجمعة بأي تعليق ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل وراء حادث "شهركرد" الذي أعلنت عنه إيران.

يذكر أن سفينة شهركرد هي من بين السفن الإيرانية التي تخضع لعقوبات أميركية صارمة، وقد تم احتجازها في ليبيا عام 2019، ورغم ذلك تم الإفراج عنها لاحقا.

المصدر : وكالات

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