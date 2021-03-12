بايدن قال: إنه وجه جميع الولايات بإتاحة لقاحات فيروس كورونا لكل الأميركيين في وقت أقصاه 1 مايو/أيار المقبل

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أي تراخ في التصدي لجائحة كوفيد-19، مؤكدا أن المعركة ضد هذا الفيروس لم تنته بعد، لكنه طمأن في الوقت نفسه بأن المستقبل سيحمل معه "أياما أفضل" مع انحسار الوباء وتسريع وتيرة حملة التلقيح.

وفي أول خطاب له إلى الأمة يبث أثناء وقت ذروة المشاهدة التلفزيونية قال الرئيس الأميركي إن "هذه المعركة أبعد من أن تكون قد انتهت، هذا ليس الوقت المناسب للتراجع".

وحث بايدن مواطنيه على تلقي اللقاحات المضادة للفيروس، والاستمرار في اتباع قواعد التباعد الاجتماعي، ووضع الكمامات الواقية، وأكد أنه في نهاية المطاف "سيسجل التاريخ أننا واجهنا وتغلبنا على واحدة من أصعب الفترات وأحلكها في تاريخ هذه الأمة".

وقال إنه وجه جميع الولايات بإتاحة لقاحات فيروس كورونا لكل الأميركيين في وقت أقصاه 1 مايو/أيار المقبل.

وأضاف أن إدارته ستعلن عن إرشادات جديدة لمن يتلقون اللقاح، في مسعى لتشجيع الجميع على تلقيه والاستفادة منه.

وخاطب بايدن الأميركيين قائلا "استمعوا إلى الدكتور فاوتشي، فقد طمأننا بأن اللقاحات آمنة، ونحن نعمل على توفير فحوص في المنازل"، مشيرا إلى أنه "إذا التزمنا بما قلته فسوف تكون لنا فرصة للاحتفال بعيد الاستقلال في 4 يوليو ضمن تجمعات صغيرة".

وأكد أن إدارته لن تتهاون في جهود القضاء على فيروس كورونا لكنها بحاجة لمساعدة الجميع.

وفي اتهام لإدارة سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب، قال بايدن إن جائحة كورونا قوبلت العام الماضي بالصمت والتجاهل، مما أدى إلى تفشي الفيروس وتزايد عدد الوفيات.

هجمات عنصرية

وفي الخطاب ذاته، أدان الرئيس بايدن ما وصفها بـ"جرائم الكراهية الخبيثة" ضد المواطنين المنحدرين من أصول آسيوية، حيث تعرض البعض منهم "لهجمات ومضايقات، وألقي اللوم عليهم وجُعلوا كبش فداء" بسبب الفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في الصين في نهاية العام 2019.

واعتبر أن هذا السلوك "غير أميركي"، وطالب بوقفه حالا.

وعرض بايدن بالتفصيل الطريق الذي اتبعته الولايات المتحدة في محاربتها للجائحة، مشيرا إلى أنه "في كثير من الأحيان انقلبنا ضد بعضنا البعض".