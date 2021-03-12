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سياسة|إمارات عربية متحدة

الإمارات تعلن استثمار 10 مليارات دولار في إسرائيل

ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد (يمين) ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (الفرنسية)
ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد (يمين) ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (الفرنسية)
12/3/2021

أعلنت الإمارات إنشاء صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار في إسرائيل يهدف للاستثمار في قطاعات وصفتها بالإستراتيجية، بينها الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن إعلان إنشاء الصندوق أعقب اتصالا هاتفيا بين ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تم خلاله بحث تقدم العلاقات الثنائية في ضوء معاهدة السلام الموقعة بين البلدين.

وأضافت الوكالة أن الصندوق سيركز على مبادرات التنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وسيمول من مخصصات حكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

المصدر : الجزيرة

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