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سياسة|أفغانستان

أفغانستان.. اجتماع أمني رفيع يناقش انسحاب القوات الأجنبية والمفاوضات الجارية

قوات عسكرية أميركية في أفغانستان (رويترز)
قوات عسكرية أميركية في أفغانستان (رويترز)
12/3/2021

أفاد مسؤول أفغاني رفيع المستوى للجزيرة بأن اجتماعا عقد أمس في البحرين -حيث مقر الأسطول الخامس الأميركي- ناقش قضايا انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، ومسار السلام، والمفاوضات الجارية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في البلاد.

وأضاف المسؤول الأفغاني أن الاجتماع ضم كلا من قائد الجيش الباكستاني ورئيس هيئة أركان القوات البريطانية ومستشار الأمن القومي الأفغاني ورئيس جهاز المخابرات الأفغانية.

وفي وقت سابق، رهن مسؤولون أميركيون وغربيون انسحاب القوات الأميركية والأجنبية من أفغانستان بحلول مايو/أيار المقبل بالتزام طالبان فعليا بخفض التصعيد على الأرض.

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تحذير وأهداف

في المقابل، حذرت حركة طالبان من أنها قد تستأنف القتال ضد الأميركيين في حال لم ينسحبوا في الموعد المنصوص عليه في اتفاق الدوحة، الذي أبرم بينها وبين الولايات المتحدة قبل أكثر من عام.

وفي وقت سابق، قالت واشنطن إنها تراقب مدى وفاء حركة طالبان الأفغانية بالتزاماتها بموجب اتفاق الدوحة، في حين طالبت الحركة بتنفيذ الاتفاق بالكامل، وأكدت أنها تدرس الرؤية الأميركية للتسوية.

وحسب تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قبل يومين، فإن هدف الرئيس جو بايدن واضح؛ وهو إنهاء النزاع في أفغانستان، وإعادة القوات الأميركية، وضمان ألا يكون هذا البلد ملاذا للإرهاب.

يشار إلى أن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان أعلنتا تلقيهما دعوة من روسيا للمشاركة في اجتماع لبحث عملية السلام في 18 مارس/آذار الجاري بموسكو، في حين أعلنت روسيا أن الاجتماع يهدف إلى إعطاء دفعة لمفاوضات الدوحة.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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