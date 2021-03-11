أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو أنه ألغى زيارته التي كانت مقررة اليوم الخميس إلى دولة الإمارات، بسبب ما قال إنها صعوبات في تنسيق مرور رحلته عبر أجواء الأردن، عقب تعذر زيارة ولي العهد الأردني للمسجد الأقصى.

وقال نتنياهو عبر حسابه على تويتر باللغة العربية "نبعت هذه الصعوبات كما يبدو من إلغاء زيارة ولي العهد الأردني إلى الحرم القدسي الشريف جراء خلاف طرأ حول التدابير الأمنية التي يتم اتخاذها في هذا المكان المقدس".

وأضاف الحساب "هذا، وأعلن الأردن خلال الساعة الأخيرة أنه يسمح بمرور طائرة رئيس الوزراء عبر الأجواء الأردنية ولكن بسبب التأخير في تلقي هذا الإعلان، اتفق رئيس الوزراء نتنياهو وولي عهد الإمارات.. على تنسيق موعد آخر".

ولم يصدر عن السلطات الأردنية على الفور أي تعقيب في هذا الشأن.

كان من المتوقع أن رئيس الوزراء نتنياهو سيقوم اليوم بزيارة إلى الإمارات ولكن بسبب صعوبات طرأت على تنسيق مرور رحلته عبر الأجواء الأردنية تم تأجيلها. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 11, 2021

وفي وقت سابق، نقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية عن مسؤول إسرائيلي رفيع أنه تم إلغاء زيارة نتنياهو بسبب رفض الأردن السماح لطائرته بالعبور من أجوائه، وذلك ردا على عرقلة السلطات الإسرائيلية زيارة ولي العهد الحسين بن عبدالله إلى المسجد الأقصى أمس الأربعاء.

وأشار وليد العمري مدير مكتب الجزيرة في رام الله، إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تلغى فيها زيارة نتنياهو إلى الإمارات.

علاقة متوترة

وقال إن عدم السماح لطائرته بعبور الأجواء الأردنية يأتي على خلفية العلاقة المتوترة منذ 3 سنوات بينه وبين ملك الأردن عبدالله الثاني، إذ ما زالت الاتصالات متوقفة على هذا المستوى جراء محاولات إسرائيل تغيير الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى.

وأضاف أن مصادر مقربة من نتنياهو حاولت بادئ الأمر التذرع في إلغاء الزيارة بأن سارة زوجة نتنياهو أصيبت بوعكة صحية ونقلت إلى المستشفى.

وذكر أن نتنياهو كان حريصا على هذه الزيارة -التي ألغيت سابقا لأسباب تتعلق بجائحة كورونا- من أجل دعم حظوظه في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مصدر سعودي نفيه ما أوردته قناة إسرائيلية بشأن التوجه لعقد لقاء بين نتنياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الإمارات.