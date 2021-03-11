البث الحي
سياسة|إسرائيل

نتنياهو يلغي زيارته إلى الإمارات للمرة الرابعة

نتنياهو قال في السابق إنه زار سرا دولا عربية (غيتي)
نتنياهو قال في السابق إنه زار سرا دولا عربية (غيتي)
11/3/2021-|آخر تحديث: 11/3/202104:15 PM (مكة المكرمة)

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو أنه ألغى زيارته التي كانت مقررة اليوم الخميس إلى دولة الإمارات، بسبب ما قال إنها صعوبات في تنسيق مرور رحلته عبر أجواء الأردن، عقب تعذر زيارة ولي العهد الأردني للمسجد الأقصى.

وقال نتنياهو عبر حسابه على تويتر باللغة العربية "نبعت هذه الصعوبات كما يبدو من إلغاء زيارة ولي العهد الأردني إلى الحرم القدسي الشريف جراء خلاف طرأ حول التدابير الأمنية التي يتم اتخاذها في هذا المكان المقدس".

وأضاف الحساب "هذا، وأعلن الأردن خلال الساعة الأخيرة أنه يسمح بمرور طائرة رئيس الوزراء عبر الأجواء الأردنية ولكن بسبب التأخير في تلقي هذا الإعلان، اتفق رئيس الوزراء نتنياهو وولي عهد الإمارات.. على تنسيق موعد آخر".

ولم يصدر عن السلطات الأردنية على الفور أي تعقيب في هذا الشأن.

وفي وقت سابق، نقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية عن مسؤول إسرائيلي رفيع أنه تم إلغاء زيارة نتنياهو بسبب رفض الأردن السماح لطائرته بالعبور من أجوائه، وذلك ردا على عرقلة السلطات الإسرائيلية زيارة ولي العهد الحسين بن عبدالله إلى المسجد الأقصى أمس الأربعاء.

وأشار وليد العمري مدير مكتب الجزيرة في رام الله، إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تلغى فيها زيارة نتنياهو إلى الإمارات.

علاقة متوترة

وقال إن عدم السماح لطائرته بعبور الأجواء الأردنية يأتي على خلفية العلاقة المتوترة منذ 3 سنوات بينه وبين ملك الأردن عبدالله الثاني، إذ ما زالت الاتصالات متوقفة على هذا المستوى جراء محاولات إسرائيل تغيير الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى.

وأضاف أن مصادر مقربة من نتنياهو حاولت بادئ الأمر التذرع في إلغاء الزيارة بأن سارة زوجة نتنياهو أصيبت بوعكة صحية ونقلت إلى المستشفى.

وذكر أن نتنياهو كان حريصا على هذه الزيارة -التي ألغيت سابقا لأسباب تتعلق بجائحة كورونا- من أجل دعم حظوظه في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مصدر سعودي نفيه ما أوردته قناة إسرائيلية بشأن التوجه لعقد لقاء بين نتنياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الإمارات.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

حول هذه القصة

مع اقتراب انتخابات مفصلية ومحاكمته بتهم الفساد.. هل أوشكت ظاهرة نتنياهو على الأفول؟

بات بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية يمثل ظاهرة سياسية جديرة بالدراسة، فالرجل -رغم كل الاتهامات الداخلية المحيطة به والأزمات الخارجية التي تطارده- استطاع أن يبقى على رأس السلطة بإسرائيل.

المزيد من سياسة

الصين وإيران وروسيا تسعى لتحالف بالأمم المتحدة للتصدي للعقوبات واستخدام القوة

الرئيس الصيني شي جين بينغ (يمين) يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف (غيتي)

وول ستريت جورنال تكشف.. إسرائيل استهدفت 12 سفينة نفط إيرانية متجهة إلى سوريا

السفن الإيرانية تعرضت عام 2020 لـ6 هجمات على الأقل (الجزيرة)

وزير الخارجية التركي: بدأنا اتصالات مع مصر دبلوماسيا ولدينا اتصالات معها على مستوى الاستخبارات والخارجية

سد النهضة.. مصر تنسق مع السودان والاتحاد الأفريقي وتطالب بإبرام اتفاق قبل موسم الفيضان

الأكثر قراءة

ما قصة إلغاء ولي عهد الأردن زيارته للأقصى وعلاقته بمنع طائرة نتنياهو من العبور للإمارات؟

الأمير الحسين بن عبد الله كان محتملا أن يزور القدس للصلاة بالأقصى في ذكرى الإسراء والمعراج (الأوروبية)

هذه الدول علقت استخدام هذا اللقاح المضاد لكورونا بسبب مخاوف من حدوث جلطات

دون تسول أو خداع.. كيف تعيش في أوروبا بجنيه واحد فقط في اليوم

حصدت تجربة كوراغ قرابة 12 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب (مواقع التواصل الاجتماعي)

جريمة ضد الدبلوماسية.. بلينكن يشعر بخيبة أمل وأنقرة تدين الإفراج عن قاتل دبلوماسي تركي

الخارجية التركية أشارت إلى مقتل 58 مواطنا تركيا بينهم 31 دبلوماسيا في هجمات نفذتها منظمات أرمينية (الأناضول)