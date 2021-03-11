البث الحي
سياسي|سياسة

اليوم وليس غدا.. فرنسا تحذر ساسة لبنان مجددا

وزير خارجية فرنسا لودريان وجه انتقادات حادة لساسة لبنان (الأناضول)
وزير خارجية فرنسا لودريان وجه انتقادات حادة لساسة لبنان (الأناضول)
11/3/2021-|آخر تحديث: 11/3/202109:14 PM (مكة المكرمة)

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن الوقت ينفد أمام جهود منع انهيار لبنان، وإنه لا يرى أي بادرة على أن السياسيين يبذلون ما في وسعهم لإنقاذ بلادهم.

وفي مؤتمر صحفي عقده بباريس اليوم الخميس، قال الوزير الفرنسي "أميل لاعتبار السياسيين اللبنانيين مذنبين بعدم مساعدة بلد في خطر".

وأضاف "جميعهم تعهدوا بالعمل على تشكيل حكومة لا تقصي أحدا، وتنفيذ إصلاحات ضرورية. كان ذلك قبل 7 أشهر، لكن لم يحدث أي شيء. أعتقد أن الأوان لم يفت لكن لا مجال للتأجيل قبل الانهيار".

وكانت فرنسا قادت العام الماضي جهودا دولية لإنقاذ لبنان من أسوأ أزمة يشهدها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وحاولت باريس استغلال نفوذها التاريخي لإقناع الساسة (اللبنانيين) بتبني خارطة طريق للإصلاح، وتشكيل حكومة جديدة تفتح الطريق أمام الحصول على مساعدات دولية.

قلق دولي

وقال لودريان "الأمر يعود للسلطات اللبنانية كي تقرر مصيرها بيدها، وهي تدرك أن المجتمع الدولي يراقب بقلق. ما زال هناك وقت للتحرك اليوم، لكن غدا سيكون الوقت قد فات".

وما زال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري على خلاف مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ولم يتمكن من تشكيل حكومة جديدة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتقوم مجموعات من المحتجين بإحراق الإطارات يوميا لإغلاق الطرق منذ أن هوت العملة المحلية (الليرة) إلى مستوى جديد الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تفاقم الغضب الشعبي من الانهيار المالي.

وكانت الأزمة الاقتصادية شهدت المزيد من التعقيد بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب الماضي، مما أسفر عن تدمير مناطق بأكملها في العاصمة وسقوط مئتي قتيل.

وأفضى الانفجار إلى استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، لكنها تواصل تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

مع تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية بلبنان.. ما دلالات رفض قائد الجيش وضعه في صدام مع المتظاهرين؟

وسط حالة الاستعصاء في لبنان تتوالى الأصداء على كلام قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، إذ أعلن صراحة في اجتماع عسكري رفضه وضع الجيش في صدام مع المتظاهرين، ووجّه باسم العسكريين انتقادات للسلطة السياسية.

المزيد من سياسي

متهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور.. السلطات السودانية تطلق سراح الزعيم القبلي موسى هلال

موسى هلال زعيم قبيلة المحاميد ورئيس "مجلس الصحوة الثوري" بدارفور (الجزيرة)

الثاني خلال شهور.. صدمة في ساحل العاج لوفاة رئيس الوزراء

حامد باكايوكو كان يحظى باحترام القوات المسلحة وأطراف المشهد السياسي (الفرنسية)

أزمة سد النهضة.. مصر والسودان يؤكدان تكثيف التنسيق في مواجهة إثيوبيا

بلينكن يهاجم الحوثيين.. الجيش اليمني يتقدم غرب تعز والتحالف يواصل تدخله بمعارك مأرب

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ما قصة إلغاء ولي عهد الأردن زيارته للأقصى وعلاقته بمنع طائرة نتنياهو من العبور للإمارات؟

الأمير الحسين بن عبد الله كان محتملا أن يزور القدس للصلاة بالأقصى في ذكرى الإسراء والمعراج (الأوروبية)

هذه الدول علقت استخدام هذا اللقاح المضاد لكورونا بسبب مخاوف من حدوث جلطات

وول ستريت جورنال تكشف.. إسرائيل استهدفت 12 سفينة نفط إيرانية متجهة إلى سوريا

السفن الإيرانية تعرضت عام 2020 لـ6 هجمات على الأقل (الجزيرة)

دون تسول أو خداع.. كيف تعيش في أوروبا بجنيه واحد فقط في اليوم

حصدت تجربة كوراغ قرابة 12 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب (مواقع التواصل الاجتماعي)