اليوم وليس غدا.. فرنسا تحذر ساسة لبنان مجددا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن الوقت ينفد أمام جهود منع انهيار لبنان، وإنه لا يرى أي بادرة على أن السياسيين يبذلون ما في وسعهم لإنقاذ بلادهم.

وفي مؤتمر صحفي عقده بباريس اليوم الخميس، قال الوزير الفرنسي "أميل لاعتبار السياسيين اللبنانيين مذنبين بعدم مساعدة بلد في خطر".

وأضاف "جميعهم تعهدوا بالعمل على تشكيل حكومة لا تقصي أحدا، وتنفيذ إصلاحات ضرورية. كان ذلك قبل 7 أشهر، لكن لم يحدث أي شيء. أعتقد أن الأوان لم يفت لكن لا مجال للتأجيل قبل الانهيار".

وكانت فرنسا قادت العام الماضي جهودا دولية لإنقاذ لبنان من أسوأ أزمة يشهدها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وحاولت باريس استغلال نفوذها التاريخي لإقناع الساسة (اللبنانيين) بتبني خارطة طريق للإصلاح، وتشكيل حكومة جديدة تفتح الطريق أمام الحصول على مساعدات دولية.

قلق دولي

وقال لودريان "الأمر يعود للسلطات اللبنانية كي تقرر مصيرها بيدها، وهي تدرك أن المجتمع الدولي يراقب بقلق. ما زال هناك وقت للتحرك اليوم، لكن غدا سيكون الوقت قد فات".

وما زال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري على خلاف مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ولم يتمكن من تشكيل حكومة جديدة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتقوم مجموعات من المحتجين بإحراق الإطارات يوميا لإغلاق الطرق منذ أن هوت العملة المحلية (الليرة) إلى مستوى جديد الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تفاقم الغضب الشعبي من الانهيار المالي.

وكانت الأزمة الاقتصادية شهدت المزيد من التعقيد بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب الماضي، مما أسفر عن تدمير مناطق بأكملها في العاصمة وسقوط مئتي قتيل.

وأفضى الانفجار إلى استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، لكنها تواصل تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.