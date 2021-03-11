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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

غوتيريش يقرر تشكيل فريق لمكافحة المجاعات وتعبئة الدعم لمواجهتها

ذكر غوتيريش أنه في نهاية 2020 كان أكثر من 80 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد بسبب النزاعات وعدم الاستقرار، بزيادة نسبتها 20% خلال عام

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
11/3/2021

أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تشكيل فريق عمل بهدف منع المجاعات وتعبئة الدعم للبلدان الأكثر تضررا، فيما حث مجلس الأمن على دعم ذلك الفريق.

جاء ذلك خلال نقاش مفتوح الخميس عبر دائرة تلفزيونية لمجلس الأمن الدولي بشأن الصراع والأمن الغذائي في العالم.

وقال غوتيريش إنه قرر تشكيل فريق عمل رفيع المستوى برئاسة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومفوضية الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، بهدف منع المجاعات وتعبئة الدعم للبلدان الأكثر تضررا.

وأوضح أن فريق العمل سيضم ممثلين عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة "فاو" (FAO)، وسيعمل بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية "التي هي شريكنا الحيوي في إطعام الجياع في جميع أنحاء العالم".

وحث غوتيريش أعضاء مجلس الأمن على دعم الفريق بكل الطرق الممكنة، وبذل كل ما في وسعهم لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المجاعة.

وأشار إلى أن أكثر من 88 مليون شخص عانوا من الجوع الحاد العام الماضي بزيادة 20% عن العام الذي سبقه، محذرا من أن التوقعات لعام 2021 تشير إلى استمرار هذا الاتجاه المخيف.

وأضاف مخاطبا المجلس "دون اتخاذ إجراءات فورية سيصل ملايين الأشخاص إلى حافة الجوع المدقع والموت، وتوقعاتنا تقول إن أزمات الجوع تتصاعد وتنتشر عبر منطقة الساحل والقرن الأفريقي، وتتسارع في جنوب السودان واليمن وأفغانستان".

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن "أكثر من 30 مليون شخص في أكثر من 30 دولة على بعد خطوة واحدة فقط من إعلان المجاعة"، معربا عن قلقه بشأن الوضع في إقليم تيغراي بإثيوبيا، حيث تعطل موسم الحصاد بسبب انعدام الأمن، وسيطرة العنف "ويمكن أن يعاني مئات الآلاف من الناس من الجوع".

وتابع غوتيريش "في بعض البلدان المجاعة موجودة بالفعل، وتقع مناطق من اليمن وجنوب السودان وبوركينا فاسو في أتون المجاعة أو ظروف مشابهة".

كما عانت جمهورية الكونغو الديمقراطية -وفق غوتيريش- العام الماضي من أكبر أزمة غذائية في العالم، حيث واجه ما يقارب 21.8 مليونا الجوع الحاد بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول الماضيين.

المصدر : وكالات

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