حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري من تداعيات سلبية على مصر والسودان إذا أقدمت إثيوبيا على تنفيذ المرحلة الثانية من الملء الأحادي الجانب لسد النهضة، بينما أعرب السفير الإثيوبي في الخرطوم عن رغبة بلاده في بحث ملفي السد والحدود بصفة ودية.

وخلال اتصال هاتفي بين شكري والمنسق الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل استعرض الوزير المصري موقف بلاده الساعي إلى التوصل لما وصفه باتفاق عادل ومتوازن وملزم حول ملء سد النهضة وتشغيله.

ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية فقد تناول شكري مع بوريل عناصر المقترح السوداني الداعي إلى تطوير آلية مفاوضات عبر تشكيل رباعية دولية بقيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية -بصفتها رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي- ومشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

سد النهضة سيحجز 74 مليار متر مكعب من مياه النيل (مواقع التواصل)

عملية تفاوضية

وشدد شكري على أهمية أن تسفر تلك الجهود عن إطلاق عملية تفاوضية تنتهي باتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، كما أكد ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل موسم الفيضان المقبل.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان إثيوبيا أول أمس الثلاثاء رفضها الوساطة الرباعية التي اقترحها السودان وأيدتها مصر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي -خلال إفادة صحفية حملت تصعيدا في الموقف الإثيوبي بشأن الوساطة في حل قضية سد النهضة- إن أديس أبابا "تتمسك بالمفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي فقط".

تأييد ورفض

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أعلنت مصر تأييد مقترح السودان الذي صدر قبل ذلك بأيام، لتشكيل وساطة رباعية دولية، من أجل حلحلة مفاوضات سد النهضة المتعثرة على مدار 10 سنوات.

وتصر إثيوبيا على بدء الملء الثاني للسد في يوليو/تموز المقبل، في حين تتمسك الخرطوم والقاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، حفاظا على حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، وسط تعثر مفاوضات يقودها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر.

غير أن السفير الإثيوبي في الخرطوم بيتال أميرو أكد أن حكومته مستعدة لبحث ملفي سد النهضة والحدود مع السودان بصورة ودية.

وقال خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم إنه بالنسبة لهذين الملفين "يمكننا القول عموما إن الحكومة الإثيوبية جادة للغاية ومستعدة جدا لتناول الموضوع بطريقة ودية وسلمية". وأشار إلى أن بلاده ترفض الاتهامات بدعم متمردين في السودان.