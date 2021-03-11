حركة فتح تفصل القيادي ناصر القدوة لسعيه طرح قائمة منفصلة في الانتخابات الفلسطينية

أعلن القدوة تشكيل قائمة لخوض الانتخابات أمام حركة فتح في الانتخابات التشريعية التي تجري في مايو/أيار

قررت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس فصل عضو لجنتها المركزية ناصر القدوة، بسبب سعيه طرح قائمة منفصلة من المرشحين في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية المقبلة، في حين قال القدوة إنه سيصدر بيانا في وقت لاحق.

وقالت حركة فتح في بيان إنها أمهلت القدوة -وهو ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات- يومين للرجوع عن قراره والتخلي عن مسعى الانشقاق لكنه أصر على موقفه.

وقال البيان إنه "بعد فشل الجهود كافة التي بذلت معه من الإخوة المكلفين بذلك، والتزاما بالنظام الداخلي وبقرارات الحركة، وحفاظا على وحدتها فإنها تعتبر قرارها بفصله نافذا من تاريخه".

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، أعلن القدوة عن تشكيل قائمة لخوض الانتخابات أمام حركة فتح في الانتخابات التشريعية التي تجري في مايو/أيار المقبل، ودعا مروان البرغوثي، عضو الحركة الأسير في السجون الإسرائيلية وأحد القيادات الفلسطينية التي تحظى بشعبية واسعة، بخوض الانتخابات على رأس قائمته.

ويحكم عباس (85 عاما) بمراسيم في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من 10 سنوات، إذ لم تجر انتخابات فلسطينية منذ 15 عاما.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي أعلن عباس إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، واعتبر كثيرون هذه الخطوة ردا على انتقادات للشرعية الديمقراطية التي يقوم عليها حكمه.

من هو القدوة؟