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سياسة|فلسطين

حركة فتح تفصل القيادي ناصر القدوة لسعيه طرح قائمة منفصلة في الانتخابات الفلسطينية

أعلن القدوة تشكيل قائمة لخوض الانتخابات أمام حركة فتح في الانتخابات التشريعية التي تجري في مايو/أيار

حركة فتح أعلنت أنها أمهلت القدوة يومين للرجوع عن قراره والتخلي عن مسعى الانشقاق (الأناضول)
حركة فتح أعلنت أنها أمهلت القدوة يومين للرجوع عن قراره والتخلي عن مسعى الانشقاق (الأناضول)
11/3/2021

قررت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس فصل عضو لجنتها المركزية ناصر القدوة، بسبب سعيه طرح قائمة منفصلة من المرشحين في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية المقبلة، في حين قال القدوة إنه سيصدر بيانا في وقت لاحق.

وقالت حركة فتح في بيان إنها أمهلت القدوة -وهو ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات- يومين للرجوع عن قراره والتخلي عن مسعى الانشقاق لكنه أصر على موقفه.

وقال البيان إنه "بعد فشل الجهود كافة التي بذلت معه من الإخوة المكلفين بذلك، والتزاما بالنظام الداخلي وبقرارات الحركة، وحفاظا على وحدتها فإنها تعتبر قرارها بفصله نافذا من تاريخه".

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، أعلن القدوة عن تشكيل قائمة لخوض الانتخابات أمام حركة فتح في الانتخابات التشريعية التي تجري في مايو/أيار المقبل، ودعا مروان البرغوثي، عضو الحركة الأسير في السجون الإسرائيلية وأحد القيادات الفلسطينية التي تحظى بشعبية واسعة، بخوض الانتخابات على رأس قائمته.

ويحكم عباس (85 عاما) بمراسيم في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من 10 سنوات، إذ لم تجر انتخابات فلسطينية منذ 15 عاما.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي أعلن عباس إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، واعتبر كثيرون هذه الخطوة ردا على انتقادات للشرعية الديمقراطية التي يقوم عليها حكمه.

من هو القدوة؟

  • ولد القدوة في إبريل/نيسان 1953، في مدينة خان يونس بقطاع غزة.
  • حصل على شهادة في طب الأسنان من جامعة القاهرة، في العام 1979.
  • بين عامي 1980 و1986 ترأس الاتحاد العام لطلبة فلسطين في مصر.
  • انتمى لحركة فتح منذ العام 1969، وعيّن عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني (بمثابة البرلمان في ذلك الوقت) منذ العام 1975.
  • انتخب القدوة عضوا في المجلس الثوري لحركة فتح في العام 1989.
  • في عام 2009، انتخب عضوا في اللجنة المركزية (أعلى الهيئات القيادية للحركة) حتى تاريخ فصله.
  • شغل منصب وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الفلسطينية، بين عامي 2005 و2006، ورئيس الفريق الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، لمتابعة الفتوى القانونية بخصوص جدار الفصل الإسرائيلي 2004.
  • يرأس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات منذ العام 2007 وحتى اليوم.
المصدر : وكالات

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