القضاء المغربي يقرر تسليم رجل أعمال أسترالي إلى السعودية

نقلت وكالة رويترز الأربعاء عن زوجة أسامة الحسني -وهو مواطن أسترالي من أصل سعودي- أن محكمة مغربية قضت بتسليمه إلى السعودية، في قضية تثير مخاوف جماعات حقوقية.

وذكرت هناء زوجة الحسني وهي تبكي -خلال اتصال مع مراسل رويترز- أنها لم تتوقع هذا الحكم.

وألقي القبض على الحسني الشهر الماضي لدى وصوله إلى المغرب الذي سافر إليه لينضم إلى زوجته وابنته.

وقال مسؤول في وزارة العدل المغربية إن الاعتقال جاء بعد إصدار الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) مذكرة بطلب من السعودية، مضيفا أن الحسني مطلوب في أمر يندرج تحت قانون العقوبات ويشمل السرقة.

وكانت محكمة في السعودية قد قضت بسجن الحسني عامين، وهو رجل أعمال، وكان يعمل سابقا في جامعة بالسعودية.