البث الحي
سياسة

إقليم تيغراي.. بلينكن يندد بـ"التطهير العرقي" ودبلوماسي إثيوبي يستقيل احتجاجا على "الإبادة الجماعية"

سيدة تبكي أمام قبر زوجها ضمن مقبرة لضحايا أحداث العنف الأخيرة (غيتي إيميجز)
سيدة تبكي أمام قبر زوجها ضمن مقبرة لضحايا أحداث العنف الأخيرة (غيتي إيميجز)
11/3/2021

ندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بما سماها أعمال تطهير عرقي وقعت في إقليم تيغراي الإثيوبي، فيما استقال دبلوماسي إثيوبي في واشنطن احتجاجا على "الإبادة الجماعية" التي ارتكبتها بلاده في الإقليم.

وخلال جلسة في مجلس النواب، قال بلينكن "من المهم جدا أن تتابع الحكومة الالتزامات التي تعهدت بها، في هذه المرحلة لدينا تحديان، لدينا قوات من إرتيريا هناك، ومن إقليم أمهرة المجاور، ويجب أن تغادر، يجب أن تكون هناك محاسبة وتحقيق مستقل لما حصل".

وأضاف أن هناك تقارير ذات مصداقية تؤكد حدوث انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان وتطهير عرقي.

وقال بلينكن "تحدثت عدة مرات مع رئيس الوزراء الإثيوبي (آبي أحمد)، أتفهم مخاوفه إزاء جبهة تحرير تيغراي، لكن الوضع الحالي في الإقليم غير مقبول ويجب أن يتغير".

كما أشار وزير الخارجية الأميركي إلى احتمال تعيين ممثل خاص للقرن الأفريقي قريبا من أجل التركيز على التحديات هناك، ومنها الوضع في تيغراي، والتوترات بين إثيوبيا والسودان، إضافة إلى قضية سد النهضة.

من ناحية أخرى، قدم برهان كيداني مريم نائب رئيس البعثة الإثيوبية في واشنطن استقالته من منصبه، وذلك احتجاجا على ما وصفها بالأعمال الوحشية وحرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الحكومة الفدرالية في إقليم تيغراي.

وفي بيان نشره كيداني مريم على الإنترنت، اتهم حكومة آبي أحمد باضطهاد المعارضة، وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقسيم البلاد.

وأضاف أن من أسباب استقالته أيضا ما قال إنها كل أعمال القمع والدمار التي تمارسها الحكومة على بقية البلاد، حسب نص الاستقالة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

ميديابارت: فتح الأرشيف السري.. إعلان ماكرون خادع والمشكلة هي هي

ماكرون ينحني خلال مراسم وضع إكليل من الزهور في نصب الشهداء بالجزائر العاصمة (رويترز )

النشطاء يعتبرونه اغتيالا والشرطة تعده حادثا جنائيا.. القبض على قاتل والد ناشط مختطف بالعراق

والد الناشط المختطف علي جاسب خلال مشاركة سابقة في مظاهرة ضد خاطفي ابنه (مواقع التواصل)

تضمن خريطة أغضبتهما.. إيران تنضم لتركيا وتحتج على طابع البابا الذي أصدره أكراد العراق.. والإقليم يوضح القصة

جوتيار عادل قال إن تصاميم الطوابع قدمها فنانون ولم تعتمد رسميا بعد (مواقع التواصل)

صحيفة سويسرية: بايدن وتحديات رئيس "طبيعي"

توزيع حزمة التحفيز قد تكون هي نقطة بداية حقبة بايدن الحقيقية (الجزيرة)
الأكثر قراءة

9 مارس 1974.. نهاية قصة ضابط ياباني رفض الاستسلام وتصديق انتهاء الحرب العالمية الثانية

أونودا لم يصدّق أن الإمبراطور يمكن أن يخسر الحرب (غيتي)

محطة أكويو.. هل تدخل تركيا نادي السلاح النووي؟

بوتين وأردوغان خلال افتتاحهما اليوم عبر الفيديو المرحلة الثالثة لمحطة أكويو النووية (الأناضول)

كيف تتخلص من الكرش من دون الشعور بالجوع؟

دون تسول أو خداع.. كيف تعيش في أوروبا بجنيه واحد فقط في اليوم

حصدت تجربة كوراغ قرابة 12 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب (مواقع التواصل الاجتماعي)