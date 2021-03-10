لافروف يبحث مع نظيره السعودي هجمات الحوثيين ولقاحات كورونا وأسعار النفط

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الأربعاء في الرياض عددا من الملفات المشتركة بين البلدين، وأكد الوزيران على ضرورة وقف هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية في المملكة وإنهاء الحرب في اليمن.

وقال وزير الخارجية السعودي إن بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي، مشددا على أن إيران تواصل إمداد الحوثيين في اليمن بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وأضاف بن فرحان في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف -الذي يزور الرياض حاليا- أن محاولات الاستهداف الفاشلة لميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بالظهران شرقي المملكة من قبل الحوثيين لا تستهدف أمن المملكة ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته البترولية وكذلك أمن الطاقة العالمي.

وأكد أن الرياض ستتخذ جميع الإجراءات لوقف "الاعتداءات الإرهابية" من أجل ضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية، وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وأشار الوزير السعودي إلى أهمية عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا "لجعل منطقة الخليج خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، ولاحترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وجدد دعم بلاده لحل سياسي للأزمة في اليمن، وقال "إن تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة يعدان خطوة مهمة في فتح الطريق أمام حل سياسي متكامل للأزمة".

وقال بن فرحان إن بلاده تثمن تحالفها الإستراتيجي مع روسيا، مضيفا أن "السعودية ستواصل التعاون مع روسيا ضمن إطار أوبك بلس، وأن المملكة وروسيا حريصتان على سعر عادل للنفط، وتتعاونان على نحو جيد".

هجوم غير مقبول

بدوره، قال لافروف إن الهجوم على منشآت النفط السعودية غير مقبول، مضيفا أن رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب الأميركية ليس شيكا على بياض لمواصلة العنف.

وأضاف أنه يجب إنهاء الصراع في اليمن "وعلى الأطراف المتناحرة أن تجلس على طاولة المفاوضات".

وأكد لافروف أن موسكو تعتزم تطوير تعاونها مع الرياض في إطار أوبك بلس، وأن الأمر سيعود بنتائج إيجابية، كاشفا عن أن روسيا تبحث مع السعودية إمكانية إنتاج لقاح "سبوتنيك-في" (Sputnik-V) في المملكة.