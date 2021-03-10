مجلس الوزراء السعودي يدين هجمات الحوثيين ويعتبرها استهدافا للاقتصاد العالمي

دان مجلس الوزراء السعودي استهداف الحوثيين لميناء رأس تنورة، ومنشآت تابعة لشركة أرامكو، ووصف الهجوم بأنه انتهاك سافر لجميع القوانين والأعراف الدولية، واستهداف للاقتصاد العالمي.

وشدد المجلس في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أمس الثلاثاء على ما تضمنته رسالة وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، من مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته حيال الأعمال العدائية العسكرية التي يشنها الحوثيون تجاه المدنيين والأهداف المدنية بالمملكة، ومحاسبة المسؤولين عن تلك التهديدات.

وفي وقت سابق الثلاثاء أعلن التحالف السعودي الإماراتي تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه السعودية بعد تكثيف الجماعة هجماتها الأسبوع الماضي.

وقال التحالف، في بيان مقتضب، إن قواته اعترضت ودمرت طائرة مفخخة دون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة خميس مشيط جنوبي السعودية، وفق ما نقلت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.

من ناحية أخرى، أعربت الخارجية التركية عن قلقها إزاء الهجمات التي تستهدف الأراضي السعودية، داعية لوقفها فورا.

هجمات الحوثيين

ومنذ نحو أسبوع، صعّد الحوثيون هجماتهم على السعودية، خصوصا الأحد الماضي الذي أعلن فيه التحالف اعتراض وتدمير 12 طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين.

وبشكل متكرر، يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيّرات على مناطق سعودية، خلّف بعضها خسائر بشرية ومادية.

وتقول هذه الجماعة إن هذه الهجمات رد على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويشهد اليمن منذ 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري سعودي إماراتي، وبين مسلحي الحوثي المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.​​​​​​​ وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيدا في المعارك في محافظة مأرب.

وتهدد المعارك الشرسة الأخيرة مخيمات النازحين الذين فروا من منازلهم خلال أعوام الحرب الأولى التي اندلعت عام 2014. ويبلغ عدد المخيمات 140، يعيش فيها نحو مليوني شخص.