البث الحي
سياسة|يمن

مجلس الوزراء السعودي يدين هجمات الحوثيين ويعتبرها استهدافا للاقتصاد العالمي

بقايا حطام طائرة مسيرة حوثية مفخخة من نوع قاصف (الصحافة السعودية)
بقايا حطام طائرة مسيرة حوثية مفخخة من نوع قاصف (الصحافة السعودية)
10/3/2021

دان مجلس الوزراء السعودي استهداف الحوثيين لميناء رأس تنورة، ومنشآت تابعة لشركة أرامكو، ووصف الهجوم بأنه انتهاك سافر لجميع القوانين والأعراف الدولية، واستهداف للاقتصاد العالمي.

وشدد المجلس في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أمس الثلاثاء على ما تضمنته رسالة وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، من مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته حيال الأعمال العدائية العسكرية التي يشنها الحوثيون تجاه المدنيين والأهداف المدنية بالمملكة، ومحاسبة المسؤولين عن تلك التهديدات.

وفي وقت سابق الثلاثاء أعلن التحالف السعودي الإماراتي تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه السعودية بعد تكثيف الجماعة هجماتها الأسبوع الماضي.

وقال التحالف، في بيان مقتضب، إن قواته اعترضت ودمرت طائرة مفخخة دون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة خميس مشيط جنوبي السعودية، وفق ما نقلت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.

من ناحية أخرى، أعربت الخارجية التركية عن قلقها إزاء الهجمات التي تستهدف الأراضي السعودية، داعية لوقفها فورا.

هجمات الحوثيين

ومنذ نحو أسبوع، صعّد الحوثيون هجماتهم على السعودية، خصوصا الأحد الماضي الذي أعلن فيه التحالف اعتراض وتدمير 12 طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين.

وبشكل متكرر، يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيّرات على مناطق سعودية، خلّف بعضها خسائر بشرية ومادية.

وتقول هذه الجماعة إن هذه الهجمات رد على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويشهد اليمن منذ 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري سعودي إماراتي، وبين مسلحي الحوثي المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.​​​​​​​ وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيدا في المعارك في محافظة مأرب.

وتهدد المعارك الشرسة الأخيرة مخيمات النازحين الذين فروا من منازلهم خلال أعوام الحرب الأولى التي اندلعت عام 2014. ويبلغ عدد المخيمات 140، يعيش فيها نحو مليوني شخص.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

السعودية تدمر صاروخا باليستيا ومسيرة لجماعة الحوثيين والأخيرة تتحدث عن قصف هدف عسكري حساس

قالت وسائل إعلام سعودية إن التحالف الذي تقوده السعودية دمر صاروخا باليستيا للحوثيين استهدف خميس مشيط، ومسيرة استهدفت جنوبي المملكة، فيما قالت جماعة الحوثي إنها قصفت هدفا عسكريا حساسا بمطار أبها.

المزيد من سياسة

حماس تعيد انتخاب السنوار رئيسا لها في قطاع غزة

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وضعت السنوار على قائمة المطلوبين للتصفية بقطاع غزة (الأوروبية)

كل إجراء بما يناسبه.. روحاني يتناول إستراتيجيته إزاء النووي ورؤيته للحل في اليمن

روحاني تمسك بضرورة عودة واشنطن للاتفاق النووي دون الدخول بمفاوضات (الأناضول)

شاب نوبي آخر الضحايا.. لماذا تجبر شرطة مصر السائقين على المشاركة بحملات المداهمة؟

الشرطة المصرية كثيرا ما تستخدم مدنيين وسياراتهم في حملات المداهمة (الجزيرة)

بعد عقود من الحظر.. ماليزيا تجيز استخدام لفظ الجلالة في المطبوعات غير الإسلامية

المحكمة العليا في ماليزيا حسمت الجدل حول استخدام غير المسلمين للفظ الجلالة (الجزيرة)
الأكثر قراءة

أخيرا خرج عن صمته.. قصر باكنغهام يرد على التصريحات النارية للأمير هاري وزوجته ميغان

الضغوط اشتدت على العائلة الملكية البريطانية لحملها على الرد على اتهامات العنصرية من قبل الأمير هاري وزوجته ميغان (الفرنسية)

الشيخ كشك.. عاش فارسا ومات ساجدا

كشك الذي نافس نجوم شرائط الكاسيت في السبعينيات والثمانينات، طافت شهرته الآفاق داخل مصر وخارجها (الجزيرة)

طابع أصدره إقليم كردستان العراق بمناسبة زيارة البابا يثير غضب تركيا وهذا ردها

إقليم كردستان العراق أجرى استفتاء عام 2017 قوبل برفض عراقي وإقليمي وغربي (رويترز)

محطة أكويو.. هل تدخل تركيا نادي السلاح النووي؟

بوتين وأردوغان خلال افتتاحهما اليوم عبر الفيديو المرحلة الثالثة لمحطة أكويو النووية (الأناضول)