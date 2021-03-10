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مجلس النواب الليبي يمنح الثقة للحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة

أوضح الدبيبة أن أبرز تحد يواجه حكومته هو توحيد المؤسسات في كافة أنحاء ليبيا، والالتزام بمخرجات مؤتمر جنيف، خاصة ما يتعلق بمدة عمل حكومة الوحدة الوطنية، ودعم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها.

الدبيبة قال في جلسة استماع إنه لم يختر أي وزير من الحكومات السابقة التي جاءت بعد ثورة فبراير (الأناضول)
الدبيبة قال في جلسة استماع إنه لم يختر أي وزير من الحكومات السابقة التي جاءت بعد ثورة فبراير (الأناضول)
10/3/2021-|آخر تحديث: 10/3/202103:48 PM (مكة المكرمة)

صوّت البرلمان الليبي اليوم الأربعاء بالموافقة على حكومة وحدة وطنية يرأسها عبد الحميد الدبيبة، في إطار خطة تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء عقد من الفوضى والعنف، وتشمل إجراء انتخابات في ديسمبر/كانون الأول القادم.

وقال مراسل الجزيرة في ليبيا إن حقيبة الدفاع لم تحسم بعد وإن الدبيبة سيتولى هذه الوزارة إلى حين توافق المجلس الرئاسي الجديد مع الأطراف المعنية.

وأفاد المراسل أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين يوم الاثنين المقبل في مدينة بنغازي شرقي البلاد.

وانعقد البرلمان في اليومين الماضيين بمدينة سرت (وسط البلاد)، للاستماع للدبيبة والاطلاع على تشكيلته وبرنامج حكومته.

وكان الدبيبة قال في جلسة استماع إنه لم يختر أي وزير في تشكيلته من الحكومات السابقة بعد "ثورة فبراير"، وإنه لم يقبل أي وزير في حكومته لا يستطيع التنقل بين مختلف المناطق.

وأوضح الدبيبة أن أبرز تحد يواجه حكومته هو توحيد المؤسسات في كافة أنحاء ليبيا، وشدّد على الالتزام بمخرجات مؤتمر جنيف، خاصة ما يتعلق بمدة عمل حكومة الوحدة الوطنية، ودعم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها، وفقا للقاعدة الدستورية.

وانتخب ملتقى الحوار السياسي في الخامس من فبراير/شباط الماضي سلطة تنفيذية موحدة -على رأسها الدبيبة لرئاسة الحكومة، ومحمد المنفي لرئاسة المجلس الرئاسي- مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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