لماذا اختارت الإمارات قاعدة عسكرية مصرية قرب ليبيا لنقل معداتها العسكرية إليها؟

قاعدة سيدي براني ترتبط بالدعم العسكري المصري الإماراتي للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر إضافة إلى كونها من أكبر القواعد العسكرية في أفريقيا والشرق الأوسط

أثارت التحركات العسكرية الإماراتية قرب الحدود الليبية المصرية تساؤلات حول أهداف أبو ظبي من نقلها معدات دفاعية ومركبات عسكرية إلى قاعدة سيدي براني قرب الحدود الليبية.

وترتبط قاعدة سيدي براني في مصر بالدعم العسكري المصري الإماراتي للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، إضافة إلى كونها من أكبر القواعد العسكرية في أفريقيا والشرق الأوسط.

وكشف تحقيق للجزيرة عن تفكيك دولة الإمارات قاعدتها العسكرية في إريتريا، المعروفة بقاعدة عصب، ونقل منشآتها وآلياتها العسكرية إلى جزيرة ميون في اليمن، وإلى قاعدة سيدي براني المصرية القريبة من الحدود الليبية.

وأظهر التحقيق تفكيك ثكنات عسكرية ونقل منظومة باتريوت وطائرات من قاعدة عصب إلى تلك الوجهات الجديدة.

وتقع قاعدة سيدي براني على ساحل البحر المتوسط بمحاذاة الحدود الليبية المصرية، وتفاوضت القاهرة مع موسكو عام 2017 لتأجير القاعدة العسكرية الواقعة شمال غربي مصر.

دعم مستمر لحفتر

وأكد عضو المجلس الأعلى الليبي بالقاسم دبرز أن تعزيز الإمارات وجودها العسكري قرب الحدود الليبية المصرية يأتي في إطار الدعم المصري الإماراتي المستمر للواء المتقاعد خليفة حفتر، مستغلتين انشغال الليبيين بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة، حسب قوله.

وأوضح دبرز أن مخاوف الدعم المستمر لحفتر عسكريا من أجل شن حرب جديدة على المنطقة الغربية هواجس موجودة لدى الجميع، وتتم مراقبتها عن كثب، وهي "خطيرة على الاستقرار في ليبيا"، حسب قوله.

وأضاف دبرز للجزيرة نت أن "مصر والإمارات لن تتخليا عن حليفهما حفتر في ليبيا ببساطة، وقد تعملان على تنصيبه في انقلاب عسكري جديد قائدا للدولة الليبية، ولذلك فإنهما يعززان وجودهما قرب حدودنا الشرقية".

حذر وتحجيم

من جهته، يرى الخبير العسكري والضابط السابق في الجيش الليبي عادل عبد الكافي أن الحذر مهم في هذه المرحلة الصعبة، بعد فشل مغامرة حفتر الدموية في السيطرة على العاصمة طرابلس.

ومع ذلك يرى أنه "من المستبعد أن تكرر الإمارات الورطة السابقة بدعم حفتر عسكريا بعد خسارته المذلة في طرابلس، مع أنها في الوقت ذاته لا تريد فقدان عملائها في ليبيا، وتسعى إلى الاستمرار في المشهد السياسي الليبي في انتظار ما ستنتج عنه مرحلة ما بعد الانتخابات القادمة".

واعتبر عبد الكافي أن المجتمع الدولي والإدارة الأميركية الجديدة خاصة لن يسمحا بمرور أي أسلحة ومعدات عسكرية نحو الأراضي الليبية، إضافة إلى أن الاتفاقية الليبية التركية العسكرية لها دور كبير في تتبع ورصد أي خروق أمنية قادمة للحليف الليبي.

ويعتقد عبد الكافي أن توجه الإدارة الأميركية الجديدة في عهد الرئيس جو بايدن يكشف عن تحجيم الدور الإماراتي في المنطقة، حيث تضغط واشنطن سياسيا وعسكريا على دول -من بينها الإمارات- لتخفيف حجم التوترات في المنطقة، وفي ليبيا تحديدا.

وأوضح للجزيرة نت أن مصر لن تعمل على مرور أي دعم عسكري باتجاه حلفائها في شرق ليبيا خاصة، بعد ضمان تحسين علاقاتها مع السلطات الرسمية في العاصمة طرابلس.

مراجعة الانتشار العسكري

ويرى المحلل السياسي عبد الله الكبير أن نقل الإمارات معدات عسكرية إلى قاعدة سيدي براني في مصر يتعلق بمراجعة انتشارها العسكري في القرن الأفريقي، وتقليص تدخلها الخارجي في إطار التوجه المختلف للسياسة الأميركية في المنطقة، في ظل تهدئة الصراعات ومحاصرة التمدد الروسي والتركي والإيراني.

وأضاف الكبير "لا اعتقد أن الإمارات أو مصر بصدد دعم حرب جديدة في ليبيا، فهذا مخالف للتوجه الدولي نحو حل الأزمة الليبية سلميا، وتأكيد عدم جدوى الحلول العسكرية".

ويرى الكبير في تصريحه للجزيرة نت أن سماح مصر بنقل هذه المعدات العسكرية شأن يخص التحالف المصري الإماراتي، وليس لتقوية حفتر ودفعه لخوض مغامرة جديدة.

وأشار إلى أن قرار الحرب من عدمه في ليبيا تملكه الدول الكبرى وليس في أيدي الأطراف الإقليمية التي ترضخ للمتغيرات السياسية الجارية في المنطقة بعد الانتخابات الأميركية.