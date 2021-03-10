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سياسة|فلسطين

حماس تعيد انتخاب السنوار رئيسا لها في قطاع غزة

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وضعت السنوار على قائمة المطلوبين للتصفية بقطاع غزة (الأوروبية)
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وضعت السنوار على قائمة المطلوبين للتصفية بقطاع غزة (الأوروبية)
10/3/2021

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية اليوم الأربعاء انتخاب يحيى السنوار رئيسا للحركة في قطاع غزة للدورة الثانية على التوالي.

وعبّر هنية، في تصريح صحفي نشره الموقع الرسمي لحماس، عن أمله بالتوفيق للسنوار في أداء المهام الحركية والوطنية، من أجل تحقيق أهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال. وقال إن الانتخابات عكست موقع ومكانة الحركة بالخارطة السياسية الفلسطينية، كشريك في قيادة المشروع الوطني.

وشهدت هذه الانتخابات منافسة شديدة بين السنوار، ونزار عوض الله أحد قادة حماس البارزين في القطاع.

من جانبه، بارك عوض الله للسنوار فوزه، وقال في بيان أصدره عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات "إننا نقف مع الأخ أبو إبراهيم، وقيادة الحركة، ونقف لجواره في كل موقع وموقف لتحقيق أهداف مشروعنا وحركتنا".

وقد أجرت حماس انتخاباتها الداخلية لاختيار قيادة جديدة للحركة، في 3 أقاليم، وهي قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، كما سيجري انتخاب رئيس المكتب السياسي للحركة نهاية الشهر الجاري.

وتجرِي الحركة انتخاباتها الداخلية كل 4 سنوات، في ظروف سرية، نظراً لاعتبارات أمنية تتعلق خاصة بحماس، حيث عُقدت الانتخابات الأخيرة عام 2017.

سيرة ذاتية

  • ولد السنوار عام 1962 في مخيم خانيونس للاجئين لعائلة لاجئة، تعود أصولها إلى مدينة المجدل.
  • انضم منذ صغره لجماعة الإخوان المسلمين، التي تحول اسمها أواخر عام 1987 إلى حركة حماس.
  • درس في الجامعة الإسلامية بغزة، وحصل على درجة البكالوريوس في اللغة العربية.
  • خلال دراسته الجامعية، ترأس الكتلة الإسلامية، الذراع الطلابي لجماعة الإخوان.
  • أسس الجهاز الأمني لجماعة الإخوان، الذي عُرف باسم المجد، عام 1985، وكان عمل الجهاز يتركز على مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ومكافحة المتعاونين معه من الفلسطينيين.
  • أدرجت الولايات المتحدة السنوار، مع اثنين من قادة حماس وهما محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام، وروحي مشتهى عضو مكتبها السياسي، في لائحة الإرهابيين الدوليين، في سبتمبر/أيلول 2015.
  • وضعت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية السنوار على قائمة المطلوبين للتصفية في القطاع، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.
المصدر : الجزيرة + وكالات

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