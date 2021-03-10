حماس تعيد انتخاب السنوار رئيسا لها في قطاع غزة

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية اليوم الأربعاء انتخاب يحيى السنوار رئيسا للحركة في قطاع غزة للدورة الثانية على التوالي.

وعبّر هنية، في تصريح صحفي نشره الموقع الرسمي لحماس، عن أمله بالتوفيق للسنوار في أداء المهام الحركية والوطنية، من أجل تحقيق أهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال. وقال إن الانتخابات عكست موقع ومكانة الحركة بالخارطة السياسية الفلسطينية، كشريك في قيادة المشروع الوطني.

وشهدت هذه الانتخابات منافسة شديدة بين السنوار، ونزار عوض الله أحد قادة حماس البارزين في القطاع.

من جانبه، بارك عوض الله للسنوار فوزه، وقال في بيان أصدره عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات "إننا نقف مع الأخ أبو إبراهيم، وقيادة الحركة، ونقف لجواره في كل موقع وموقف لتحقيق أهداف مشروعنا وحركتنا".

وقد أجرت حماس انتخاباتها الداخلية لاختيار قيادة جديدة للحركة، في 3 أقاليم، وهي قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، كما سيجري انتخاب رئيس المكتب السياسي للحركة نهاية الشهر الجاري.

وتجرِي الحركة انتخاباتها الداخلية كل 4 سنوات، في ظروف سرية، نظراً لاعتبارات أمنية تتعلق خاصة بحماس، حيث عُقدت الانتخابات الأخيرة عام 2017.

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