البث الحي
سياسة|فرنسا

بسبب مشروع قانون يستهدف مؤسسات إسلامية.. مسؤولون مسيحيون قلقون على حرية العبادة في فرنسا

كتب رجال الدين أن مشروع القانون هذا قد يقوّض الحريات الأساسية، وهي حرية العبادة وتكوين الجمعيات والتعليم وحتى حرية الرأي التي أساءت إليها بالفعل شرطة الفكر التي ترسّخ نفسها في الفضاء المشترك.

مسؤولون مسيحيون حذّروا من مخاطر مشروع قانون الانعزالية لأنه يقوّض حرية العبادة وتكوين الجمعيات (رويترز)
مسؤولون مسيحيون حذّروا من مخاطر مشروع قانون الانعزالية لأنه يقوّض حرية العبادة وتكوين الجمعيات (رويترز)
10/3/2021-|آخر تحديث: 10/3/202110:41 PM (مكة المكرمة)

حذّر مسؤولون كاثوليك وبروتستانت وأرثوذكس في فرنسا -اليوم الأربعاء، في بيان مشترك- الحكومة والبرلمانيين من مخاطر "مشروع قانون مثير للجدل" يستهدف مؤسسات إسلامية، واعتبروا أنه يقوّض حرية العبادة وتكوين الجمعيات.

وكتب المسؤولون الدينيون في مقال نشرته صحيفة لوفيغارو اليومية "نعبر اليوم علانية عن قلقنا بشأن مشروع قانون ترسيخ مبادئ الجمهورية" الذي يستهدف جمعيات إسلامية ومساجد.

وكتب رجال الدين أن مشروع القانون هذا قد يقوّض الحريات الأساسية، وهي: حرية العبادة وتكوين الجمعيات والتعليم وحتى حرية الرأي التي أساءت إليها بالفعل شرطة الفكر التي ترسخ نفسها في الفضاء المشترك.

وأضافوا أن "الدولة تتدخل في تحديد ما هو ديني"، في بلد فُصلت فيه الكنيسة عن الدولة منذ 1905.

وتساءلوا "ما فائدة تعقيد حياة الجمعيات الدينية المنصوص عليها في قانون 1905؟"، وذكّروا بأن قانون 1905 نص على حدود وضوابط وعقوبات "ويمكننا إعادة تأكيد الأولى وتنفيذ الثانية وتعديل الأخيرة".

ورحّبوا دون تحفظ بأحكام مشروع القانون التي تجعل من الممكن مكافحة الزيجات القسرية والتشويه الجنسي للفتيات الصغيرات وعدم المساواة في الميراث وخطاب الكراهية والتمييز على أشكاله.

وحمَل البيان توقيع رئيس مجمع أساقفة فرنسا المطران إريك دي مولين بوفور، ورئيس الاتحاد البروتستانتي في فرنسا القس فرانسوا كلافيرولي، والمتروبوليت الأرثوذكسي إيمانويل أداماكيس.

مشروع القانون

وفي وقت سابق، وافقت الجمعية الوطنية في فرنسا على مشروع قانون لمحاربة ما أسموه "الانعزالية"، وتم إقراره بموافقة 347 نائبا مقابل رفض 151، في حين امتنع 64 عن التصويت.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان خلال المناقشات البرلمانية إن "بلدنا يعاني من نزعات انعزالية، وعلى رأسها التطرف الإسلامي الذي ينخر وحدتنا الوطنية"، بحسب وصفه، ورأى أن مشروع القانون "يقدّم ردودا ملموسة على الانعزال المرتكز على الهوية".

وعبّر نواب من اليسار عن معارضة قوية لهذا النص، وقالوا إن مشروع القانون "يهمّش المسلمين".

يذكر أن النواب الفرنسيين أقروا مشروع القانون من القراءة الأولى في فبراير/شباط، وسينظر فيه مجلس الشيوخ اعتبارا من 30 مارس/آذار.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

بعد إقرار قانون مكافحة "الانعزالية".. وزيرة فرنسية تحذر من انتشار "اليسار الإسلامي"

أثارت وزيرة التعليم العالي في فرنسا فريديريك فيدال موجة انتقادات من رؤساء الجامعات بعد تحذيرها من انتشار “اليسار الإسلامي” في المؤسسات الأكاديمية الفرنسية، بعد يومين من إقرار قانون “محاربة الانعزالية”

"فاشيون ومروّجون لكراهية الإسلام".. اتهامات لأستاذين بمعهد فرنسي تعيد جدل الإسلاموفوبيا

أثارت صورة في جامعة فرنسية تحذر من ممارسة مدرسين للإسلاموفوبيا (كراهية الإسلام) جدلا واسعا في البلاد، بينما حذّرت الأمم المتحدة من الظاهرة، وقالت إنها وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في العالم.

المزيد من سياسة

السنغال.. المعارضة تحشد أنصارها والحكومة تعلن الحداد على ضحايا الاحتجاجات

(الجزيرة)

غزة.. الصيادون الثلاثة استشهدوا في انفجار عبوة ناسفة إسرائيلية علقت بشباكهم

الداخلية الفلسطينية بغزة أعلنت تشكيل فريق مختص للتحقيق في استشهاد 3 صيادين من عائلة اللحام قبالة ساحل بحر جنوب غزة (رويترز)

اليوم وليس غدا.. فرنسا تحذر ساسة لبنان مجددا

وزير خارجية فرنسا لودريان وجه انتقادات حادة لساسة لبنان (الأناضول)

سوريا.. الأمم المتحدة تؤيد إنشاء آلية دولية لتحديد مصير المفقودين

الصور التي سربها قيصر العنصر المنشق عن النظام قدمت أدلة دامغة على جرائم النظام السوري بحق آلاف المعتقلين (الجزيرة)
الأكثر قراءة

دون تسول أو خداع.. كيف تعيش في أوروبا بجنيه واحد فقط في اليوم

حصدت تجربة كوراغ قرابة 12 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب (مواقع التواصل الاجتماعي)

الأردن لم يسمح لطائرته بالعبور.. نتنياهو يلغي زيارته إلى الإمارات للمرة الرابعة

نتنياهو قال في السابق إنه زار سرا دولا عربية (غيتي)

كيف تتخلص من الكرش من دون الشعور بالجوع؟

"من الانقلابات السياسية إلى الأفلام الإباحية".. إلى أي مستوى تصل خطورة تقنية "Deep Fake"؟