موريتانيا.. مثول مسؤولين كبار سابقين أمام النيابة بتهم فساد والرئيس السابق يرفض التعاون

مثل عدد من كبار المسؤولين في عهد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أمس الثلاثاء أمام النيابة في محكمة نواكشوط بتهم تتعلق بالفساد.

ومن بين المشتبه بهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ورؤساء حكومات ووزراء سابقون، إضافة إلى مسؤولين سابقين آخرين ورجال أعمال.

وكان تقرير لجنة تحقيق برلمانية أشار إلى قضايا فساد وإهدار للمال العام أثناء إدارة صفقات عمومية تمت في عهد ولد عبد العزيز.

ويرفض الرئيس الموريتاني السابق التعاون في إطار التحقيقات القضائية الجارية بدعوى تمتعه بالحصانة وفق المادة 93 من الدستور الموريتاني.

من جهة أخرى، أقال الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني أمس الثلاثاء الوزير الأمين العام للحكومة جا مختار ملل من منصبه إثر ورود اسمه في قضايا فساد.

جاء ذلك في مرسوم رئاسي نقلته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، وتضمن أيضا تعيين ديالو أمادو صمبا وزيرا أمينا عاما للحكومة خلفا لجا مختار ملل.