الحكم على نابليون بونابرت بالسجن 4 سنوات في إندونيسيا

حكم قضاة إندونيسيون الأربعاء على الجنرال نابليون بونابرت بالسجن 4 سنوات وغرامة 6900 دولار بعد إدانته في قضية فساد.

وأدان القضاة في محكمة جاكرتا الجنرال بونابرت بقبول رشى بمئات الآلاف من الدولارات من أحد الهاربين.

وجاء في حيثيات الحكم أن بونابرت -الذي يحمل رتبة جنرال في الشرطة- ألغى "النشرة الحمراء" الصادرة عن الإنتربول بحق رجل أعمال الإندونيسي يدعى دجوكو سويغارتو تجاندرا ومطلوب لاختلاسه أموالا من مصرف بالي.

وألقي القبض على رجل الأعمال الإندونيسي في ماليزيا في يوليو/تموز الماضي.

وعلى خلفية القضية أحيل إلى المحاكمة جنرال الشرطة الذي يحمل نفس اسم القائد العسكري الفرنسي الشهير نابليون بونابرت.

وفصل بونابرت من منصبه كرئيس لقسم العلاقات الدولية في الشرطة الإندونيسية، لكنه احتفظ برتبته كجنرال.

وينفي نابليون بونابرت الإندونيسي الاتهامات التي أدين بموجبها، وقال بعد الحكم "لقد سئمت من هذه الإهانات المستمرة منذ يوليو/تموز الماضي، أفضّل الموت على قبول هذا الإذلال لعائلتي"، معلنا نيته الاستئناف.

وشهدت إندونيسيا العديد من حالات الفساد التي تورط فيها مجتمع الأعمال والسلطات، وهي تكافح من أجل التخلص من إرث سوهارتو الذي تولى السلطة من 1967 حتى العام 1998، والذي يشتبه في اختلاسه مليارات الدولارات من الأموال العامة.