استعدادات أمنية وإخفاء للمحلفين.. ترقب وحذر بأميركا قبيل محاكمة قاتل جورج فلويد

أثار مقتل جورج فلويد احتجاجات مناهضة للعنصرية في جميع أنحاء البلاد، قبل أن تنتشر بسرعة في عدة دول أخرى، يغذيها الفيديو الدرامي الذي يظهر فيه الشرطي شوفين وهو يضغط على رقبة فلويد.

تجددت مخاوف سكان ولاية مينيسوتا من اندلاع مظاهرات قد تتحول لأعمال عنف، مع بدء إجراءات محاكمة قاتل جورج فلويد الأميركي الأسود الذي هزت حادثة مقتله الولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي.

ووُجهت تهمة القتل إلى الشرطي الأبيض ديريك شوفين الذي استمر بالضغط على عنق جورج فلويد لحوالي 9 دقائق رغم توسل الأخير له وتكراره عبارة "لا يمكنني التنفس".

وأثار مقتل فلويد احتجاجات مناهضة للعنصرية في جميع أنحاء البلاد، قبل أن تنتشر بسرعة في عدة دول، يغذيها الفيديو الدرامي الذي يظهر فيه شوفين وهو يضغط على رقبة فلويد.

وبعد يوم واحد من مقتل فلويد أُقيل شوفين وضباط الشرطة الثلاثة الآخرون الذين كانوا في مكان الحادث، قبل أن يلقى القبض عليهم بعد عدة أيام. ويواجه الرجال الـ3 تهم المساعدة والتحريض على القتل.

استعدادات أمنية واسعة

وبدأت أمس -وتستمر 3 أسابيع- عملية اختيار أعضاء هيئة المحلّفين المكونة من 12 شخصا، إضافة لشخصين بصورة احتياطية لتغطية غياب أي من المحلفين الرئيسيين. ويُنتظر أن تبدأ المحاكمة قبل نهاية هذه الشهر، أو في بداية الشهر القادم، وستستمر لعدة أسابيع.

في الوقت ذاته تستعد مدينة مينيابوليس لاحتمال اندلاع اضطرابات مماثلة لما شهدته خلال الصيف الماضي، لذلك استعانت السلطات المحلية بألفي جندي من الحرس الوطني، إضافة إلى 1100 جندي من قوات إنفاذ القانون من 12 مقاطعة بالولاية.

وذكر بيان لشرطة مينيابوليس أن إجراءاتها تهدف إلى حماية الاحتجاجات والمظاهرات المشروعة مع منع وقوع أعمال عنف، أو إتلاف الممتلكات، أو إشعال الحرائق أو النهب.

وذكر مسؤولو مدينة مينيابوليس أنه تم إنفاق أكثر من مليون دولار على وضع أسوار وحواجز أخرى قبل المحاكمة التي يُتهم فيها الشرطي شوفين بجريمة القتل من الدرجة الثانية والقتل غير المتعمد.

وتشكل لقطات ومشاهد حادثة القتل محور المحاكمة، وهو ما يشحن إجراءاتها بأجواء وإطار عاطفي وأمني غير تقليدي.

وتخشى سلطات الولاية من تكرار المظاهرات وأعمال العنف عقب بث مقاطع الفيديو التي تُظهر وفاة جورج فلويد على أيدي رجل الشرطة، حيث سيكون بثها في أثناء إجراءات المحاكمة.

وستتخذ محكمة مينيابوليس إجراءات لحماية هوية أعضاء هيئة المحلفين، ولن يظهروا أمام الكاميرات داخل غرفة المحكمة، ولا في أثناء مداولاتهم، وستبقى أسماؤهم سرية حماية لخصوصيتهم وللحفاظ على حياتهم.

شكوك حول إدانة الشرطي

تقليديا يتمتع رجال الشرطة بدعم وحماية واسعة من نقاباتهم المهنية، وقد أسهمت النقابة في حماية ضباط الشرطة من التحقيق بالوقت المناسب.

وهناك ميل كبير لتصديق رواية رجال الشرطة، وفي حالات كثيرة يَعتبر القضاة إطلاق الشرطي النار على مشتبه به غير مسلح "سوء تقدير"، وهو ما يؤدي إلى قلة حالات الإدانة في قضايا القتل، وفي حالات الإدانة يحصل رجال الشرطة على عقوبات قليلة المدة.

وتختلف قوانين الولايات فيما بينها في الحالات التي تسمح بها لرجال الشرطة باستخدام القوة المميتة إذا تصوروا بشكل معقول وجود خطر وشيك على حياتهم، ويعد هذا المعيار غير موضوعي وعرضة للتحيز العنصري، وفق منظمات حقوقية.

وقالت أستاذة القانون كيت ليفين من جامعة نيويورك إن "الشرطة تعرف ماذا تقول لهيئة المحلفين وللقضاة، وما لا ينبغي قوله، لجعلهم يعتقدون أنه كان هناك خوف كبير على حياتهم".

وأضافت حتى لو كان هناك شهود آخرون فإن هؤلاء الشهود لا يحصلون على نفس القدر من المصداقية من المدعين العامين والقضاة والمحلفين.

وتشير بيانات جامعة بولينغ غرين بولاية أوهايو إلى قتل رجال الشرطة حوالي 1000 شخص سنويا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ومنذ عام 2005 ألقي القبض على 121 شرطيا بتهمة القتل أو القتل غير العمد أثناء العمل، ومن بين 95 شرطيا انتهت قضاياهم أُدين 44 شرطيا، وفي حالات كثيرة أدينوا بتهم أقل من تهمة القتل.

وفي حديث مع الجزيرة نت، قال بول هيرشفيلد أستاذ شؤون العدالة الجنائية والإجرام بجامعة رودجرز بولاية نيوجيرسي إننا "لم نشهد من قبل إدراك الساسة الواسع لحجم وطبيعة ووحشية عنف الشرطة، وكمّ الحماية التي يتمتع بها أفرادها، إضافة إلى منهجية انتهاكات وعنصرية الكثير من عناصرها، ورفضهم أي مبادرات لإصلاح أداء الشرطة".

وأضاف هيرشفيلد أنه لم يحدث من قبل أن تقوم الكثير من المدن والولايات بخطوات واسعة لإصلاح الشرطة والأعمال التي تقوم بها، وخاصة ما يتعلق بالخنق والضرب على الرأس، كما لم يسبق أن بحثت مدن بجدية -مثل مينيابوليس- حل أجهزة الشرطة فيها، وإعادة تشكيل جهاز جديد بمواصفات مختلفة.

مقتل فلويد تسبب في اندلاع مظاهرات مناهضة للعنصرية تخللتها أعمال عنف (وكالة الأناضول)

مسلم يرأس فريق الادعاء

ويرأس كيت أليسون -وهو المدعي العام لولاية مينيسوتا- فريقَ الادعاء ضد الشرطي، وشرع أليسون في توجيه اتهامات ضد شوفين وزملائه الـ3، وهي أكثر خطورة من التهم التي طرحها في الأصل المدعى العام لمقاطعة هينيبين التي تقع بها مدينة مينيابوليس.

وحذر أليسون قبل شهور من صعوبة إدانة رجال الشرطة بصفة عامة، وقال إن "محاكمة هذه القضية لن تكون أمرا سهلا، فالوصول لإدانة الشرطي سيكون عملا صعبا، والتاريخ يُظهر أن هناك صعوبات واسعة لإدانة رجال الشرطة".

ويُعد أليسون -وهو عضو سابق بمجلس النواب بين عامي 2007-2019- أول أميركي مسلم في الولايات الأميركية يفوز بمنصب المدعي العام.

وأثار أليسون -التقدمي الذي تربطه علاقات طيبة مع رموز التيار اليساري بالحزب الديمقراطي مثل بيرني ساندرز وإلهان عمر- جدلا في الماضي بسبب مواقفه التقدمية وعضويته السابقة في جماعة "أمة الإسلام" (Nation of Islam).

من الناحية المقابلة، يرأس المحامي الشهير إريك نيلسون فريق الدفاع عن الشرطي ديريك شوفين.