كورونا.. غرف العناية بمشافي فلسطين تجاوزت طاقتها وبريطانيا تتوقع زيادة في الإصابات رغم التطعيم

تواجه المستشفيات الفلسطينية ضغوطا كبيرة في مواجهة فيروس كورونا، بينما حذر كبير أطباء بريطانيا من ارتفاع الإصابات بالفيروس رغم استمرار حملة التطعيم.

وتسبب فيروس كورونا في مقتل أكثر من مليونين و800 ألف شخص على الأقل في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

ولا تزال الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا في العالم، إذ سجّلت حصيلة إجمالية تجاوزت 525 ألف وفاة تليها البرازيل 266 ألفا و398 والمكسيك 190 ألفا و923 والهند نحو 158 ألفا وبريطانيا 124ألفا و566.

وفي فلسطين، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الثلاثاء إن "نسبة إشغال المستشفيات ووحدات العناية المركزة فيها بمرضى فيروس كورونا تجاوزت 100%".

وأضاف خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة في رام الله أن الموجة الثالثة من جائحة كورونا تواصل التأثير على المجتمع الفلسطيني بشدة، مؤكدا أن أعداد الإصابات والوفيات تزداد بشكل يومي "مما يضطرنا إلى اتخاذ إجراءات مشددة ومباشرة وغير مسبوقة".

وتشهد بعض محافظات الضفة الغربية إغلاقا شاملا، في حين تشهد أخرى إغلاقا جزئيا لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة اليوم تسجيل 1828 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 135 في قطاع غزة و13 وفاة جميعها في الضفة الغربية.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية بتسجيل 226 ألفا و735 إصابة بفيروس كورونا منذ انتشار الفيروس قبل حوالي عام، وتعافي 200 ألف و793 ووفاة 2400.

إغلاق المدارس في الأردن

وفي الأردن، قررت الحكومة الثلاثاء تعليق التعليم في المدارس والجامعات بعد ارتفاع أعداد المصابين اليومية بفيروس كورونا.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس إنه "حرصا على صحة الطلبة والمعلمين تقرر تعليق الدوام الوجاهي، والعودة إلى التعلم عن بعد في جميع مدارس المملكة للمراحل كافة بما فيها رياض الأطفال، اعتبارا من صباح غد الأربعاء وحتى إشعار آخر".

وأعيد فتح المدارس والجامعات في 7 فبراير/شباط الماضي للصفوف الثلاثة الأولى ورياض الأطفال والثانوية العامة فقط.

وسجلت آلاف الإصابات بين صفوف الطلاب والمعلمين في الأسبوعين الأخيرين.

وأضاف أبو قديس في إيجاز صحفي أنه تقرر أيضا إيقاف العمل بكافة أشكال التعليم الوجاهي داخل الحرم الجامعي لجميع مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات جامعية ولجميع المساقات التعليمية والتطبيقية (…)، اعتبارا من يوم غد الأربعاء ولغاية 1 أبريل/نيسان 2021.

وارتفعت أعداد الإصابات اليومية المسجلة في المملكة هذا الشهر، وسجل الثلاثاء 7072 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 442 ألفا و202 إصابة.

كما سجلت 59 وفاة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 5046 وفاة.

السودان يبدأ التطعيم

بدورها، دشنت وزارة الصحة السودانية الثلاثاء، عملية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، بدأ التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" البريطاني للكوادر الطبية في مراكز العزل الصحي بالعاصمة الخرطوم.

وذكرت الوكالة أن وكيل وزارة الصحة أسامة عبد الرحيم، تلقى أول جرعة تطعيم من اللقاح، بحضور ممثلي برنامج "كوفاكس"، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية.

​​​​​​​وتبدأ عملية التلقيح، بالفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالفيروس من الكادر الطبي والصحي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وفق وزارة الصحة.

وفي 3 مارس/آذار الجاري، تلقى السودان دفعة تضم 820 ألف جرعة من "أسترازينيكا"، ضمن برنامج "كوفاكس" الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية، لتطعيم الناس في البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل التي لا تمتلك القدرة على توقيع اتفاقيات ثنائية للشراء المسبق للقاح.

ويبلغ إجمالي إصابات كورونا في السودان 28 ألفا و766، منها 1915 وفاة، و23 ألفا و268 حالة تعاف.

مخاوف طبية في بريطانيا

أوروبيا، قال كبير الأطباء في إنجلترا كريس ويتي اليوم الثلاثاء إن "بريطانيا ستشهد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في وقت ما"، مضيفا أنه لا يمكن منع كل الوفيات بالمرض حتى رغم مضي حملة التطعيم قدما بنجاح.

وأضاف ويتي أن الحذر في إعادة فتح الاقتصاد سيؤثر على حجم وتوقيت زيادة الحالات مجددا، لكن اللقاحات لن تتمكن من منع كل الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض.

وأردف لأعضاء مجلس النواب "تشير كل التصورات إلى أنه ستكون هناك زيادة جديدة، وهذا سيعني أن من لم يتم تطعيمهم أو من لم يكن اللقاح مجديا معهم وينتهي الأمر ببعضهم في المستشفى، سيكون مصير بعضهم الموت للأسف".

وأضاف أن معدل الوفيات سينخفض نتيجة التطعيم لكن ليس إلى الصفر.

جواز سفر صحي في الصين

وفي القارة الآسيوية، أطلقت الصين جواز سفر رقميا لمواطنيها يسمح لهم بإثبات حالتهم الصحية أثناء السفر.

وهذه الشهادة الرقمية التي تظهر ما إذا كان حاملها قد تلقى اللقاح أم لا، إضافة إلى نتائج اختبار فيروس كورونا، متاحة للمواطنين الصينيين عبر برنامج على منصة التواصل الاجتماعي الصينية "وي شات" أطلقته البلاد الاثنين.

وأصبح بإمكان المواطنين الصينيين تنزيل الشهادات الجديدة على أجهزتهم واستخدامها للدخول إلى البلاد ومغادرتها، في حين قالت وزارة الخارجية إن هذا النظام يهدف إلى "مساعدة الاقتصاد العالمي على الانتعاش وتسهيل السفر بين الحدود".

وتعد هذه الشهادات أول جواز سفر خاص بالفيروس في العالم، فيما تُناقش خطط مماثلة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

لكن الآلية الصينية ليست إلزامية، ومتاحة فقط للمواطنين الصينيين، ولم يتضح بعد كيفية عملها على المستوى العالمي.

إيطاليا ستنتج اللقاح الروسي

وفي خطوة مفاجئة، قالت غرفة التجارة الإيطالية-الروسية لوكالة الصحافة الفرنسية إن "إيطاليا ستبدأ في إنتاج لقاح "سبوتنيك-في" الروسي (Sputnik V) المضاد لفيروس كورونا، اعتبارا من يوليو/تموز"، وهي سابقة في الاتحاد الأوروبي الذي لم يعط الضوء الأخضر بعد لهذا اللقاح.

وبدأت وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها في أمستردام، مراجعة اللقاح، لكن المجر بدأت بإعطاء اللقاح الروسي لسكانها الشهر الماضي. كذلك طلبت جمهوريتا التشيك وسلوفاكيا "سبوتنيك-في" من روسيا.

ونددت روسيا بشدة الثلاثاء بتصريحات مسؤول في الوكالة الأوروبية التي قارنت إعطاء تصريح طارئ للقاح "سبوتنبك-في" الروسي من قبل بعض الدول الأوروبية بلعبة "الروليت الروسية".