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أزمة لبنان.. الجيش يتدخل لفتح طرق أغلقها المحتجون

الجيش اللبناني تدخل في الأزمة بعد تصاعد وتيرة قطع الطرق (الأناضول)
الجيش اللبناني تدخل في الأزمة بعد تصاعد وتيرة قطع الطرق (الأناضول)
10/3/2021

أعلن الجيش اللبناني -اليوم الأربعاء- أنه نتيجة "للحوادث المأساوية والتجاوزات التي حصلت وحفاظا على سلامة المواطنين"، باشرت وحداته فتح الطرق التي أغلقها المحتجون على الأزمة والاقتصادية في البلاد.

وتصاعدت وتيرة قطع الطرق خلال الأيام الماضية، بعدما سجّلت العملة المحلية انخفاضا قياسيا غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف.

وصباح أمس الثلاثاء، عمد عشرات المحتجين إلى إغلاق طرق عدة في محيط بيروت وفي شمال البلاد خصوصا في طرابلس وفي البقاع شرقا، عبر إشعال الإطارات وإضرام النيران في مستوعبات النفايات أو حتى عبر ركن سياراتهم في منتصف الطريق.

وتسبّب قطع الطريقين السريعين المؤديين إلى بيروت من الشمال والجنوب في زحمة سير خانقة. ورغم عمل القوى الأمنية على إزالة العوائق لفتحها، أعيد قطع الطرق مرارا.

والاثنين الماضي، أغلقت طرق رئيسية ومعظم مداخل العاصمة بشكل محكم منذ الصباح الباكر حتى ساعات الليل، تحت شعارات عدة من بينها "يوم الغضب".

وعلت التحذيرات خلال الأيام القليلة الماضية من تداعيات قطع الطرق على حركة سيارات الإسعاف وآليات نقل أجهزة الأكسجين، في وقت ما زالت فيه البلاد تسجل معدلات إصابة مرتفعة بفيروس كورونا.

وغرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس أبيض أن مستشفاه وباقي المستشفيات المليئة بالمرضى باتت تواجه "انخفاضا مقلقا في مخزون الأكسجين".

وأوضح أن المورّدين "لم يتمكنوا من إيصال الغاز الذي تشتد الحاجة إليه بسبب الطرق المقطوعة"، محذرا أنه "من دون الأكسجين، سوف نخسر أرواحا عزيزة".

وتأتي التحركات التي يقوم بها غالبا عشرات الشبان في كل منطقة من دون تجمعات حاشدة، على وقع أزمة معيشية خانقة تزداد سوءا بعدما فاقمتها إجراءات فيروس كورونا، ثم انفجار مرفأ بيروت.

عمل "تخريبي"

وفي بعض المناطق، يُشارك مناصرو بعض الأحزاب في التحركات على الأرض، ويتهم مسؤولون في السلطة أحزابا منافسة لهم بالوقوف خلف الاحتجاجات.

واعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون -يوم الاثنين بعد ترؤسه اجتماعا أمنيا اقتصاديا- أن "قطع الطرقات مرفوض"، واصفا إياه بأنه "عمل تخريبي"، واتفق المجتمعون على مطالبة الأجهزة الأمنية والعسكرية بألا تسمح بإقفال الطرق.

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية والتي أدت إلى خسارة العملة أكثر من 80% من قيمتها، وفاقمت معدلات التضخم وتسبّبت في خسارة عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم.

ورغم ثقل الأزمة الاقتصادية، لم تثمر الجهود السياسية والضغوط الدولية عن تشكيل حكومة جديدة. ويتبادل عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الاتهامات بالعرقلة وبوضع شروط مضادة.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

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