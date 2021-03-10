جيش أرمينيا برأسين.. الحكومة تعين قائدا جديدا والمُقال يرفض مغادرة المنصب

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الأربعاء تعيين رئيس جديد لهيئة الأركان العامة للجيش، في حين قال رئيس الأركان المقال أونيك غاسباريان إنه باق في منصبه.

وقالت نوني غيفور غيان المتحدثة باسم الحكومة إن باشينيان "دعا الرئيس أرمين سركيسيان إلى تعيين الفريق أرتاك دافتيان رئيسا جديدا لهيئة الأركان".

وفي وقت، سابق أعلن رئيس هيئة الأركان المقال أنه سيستمر في أداء خدمته بالجيش، ولكن بصفة أخرى.

وأشار الجنرال المقال إلى أنه لم يغير موقفه الذي يرى ضرورة إقالة الحكومة ورئيسها.

وكان غاسباريان قد رفع دعوى قضائية إلى المحكمة العليا في وقت سابق للبت في شرعية ودستورية قرار باشينيان بإقالته.

من جانبه أكد باشينيان أن إقالة غاسباريان دخلت حيز التنفيذ قانونيا. وأشار في بيان صادر عنه إلى أن الرئيس سركيسيان لم يوقع قرار الإقالة، وطلب إحالته إلى المحكمة الدستورية.

وقال باشينيان "اعتبارا من اليوم، يدخل قرار إقالة رئيس الأركان العامة غاسباريان حيز التنفيذ ويعتبر مجردا من منصبه".

وأضاف "وفقا للقانون لم يقم (الرئيس) بإحالة القرار المتعلق بإقالة غاسباريان إلى المحكمة الدستورية في الوقت المحدد، مما يجعله ساري المفعول قانونيا".

باشينيان: إقالة رئيس الأركان العامة غاسباريان دخلت حيز التنفيذ قانونيا (الفرنسية)

دفاع وحجج

من جانبها، دافعت رئاسة الجمهورية عن الخطوة التي قام بها رئيس البلاد، بحجة عدم وجود فترة محددة لتقديم القرارات إلى المحكمة الدستورية.

وأشارت إلى حق الرئيس في دراسة القرارات التي تمس أمن البلاد، وعرضها على المؤسسات السيادية للتشاور.

وأوضحت الرئاسة، في بيان سابق، أن إحالة سركيسيان قرار الإقالة إلى المحكمة يهدف لمعرفة ما إذا كان يتعارض مع الدستور أم لا.

وأصدر باشينيان قرار إقالة رئيس الأركان، عقب بيان أصدره الأخير برفقة عدد من قادة الجيش، في 25 فبراير/ شباط الماضي، طالبوا فيه رئيس الوزراء بالاستقالة.

ووصف باشينيان بيان الجيش بأنه محاولة انقلابية على الحكومة الشرعية.

حرب قره باغ عصفت بالأوضاع السياسية في أرمينيا (الأوروبية)

احتجاجات ودعوات

يواجه باشينيان احتجاجات ودعوات إلى الاستقالة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعدما تحدث معارضوه عن إدارة "كارثية" للصراع الدامي الذي استمر 6 أسابيع بين أذربيجان والقوات المنحدرة من أصل أرميني بإقليم ناغورني قره باغ والمناطق المحيطة به.

وخسرت القوات الأرمينية مساحات كبيرة لصالح قوات أذربيجان في صراع العام الماضي الذي أودى بحياة الآلاف.

وتنتشر قوة حفظ سلام روسية حاليا في الجيب الذي يعترف به المجتمع الدولي جزءا من أذربيجان، لكن سكانه ينحدرون من أصل أرميني.

وشهدت أرمينيا منذ استقلالها مع سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1991 سلسلة من الأزمات والثورات السياسية سقط في بعضها قتلى.