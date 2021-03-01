انتقد نواب ومؤسسات رقابية ما وصفوه بغياب الشفافية وتعمد التعتيم من قبل رئاسة الجمهورية على موضوع اللقاحات المقدمة من دولة الإمارات، ودعوا لضرورة احترام مبدأ الأولوية وتقديم اللقاح حسب الترتيب المحدد في الإستراتيجية الوطنية للتلقيح

فجّرت شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قدمتها دولة الإمارات بشكل غير علني إلى رئاسة الجمهورية في تونس أزمة سياسية، بعد كشف نواب في البرلمان عن الملف لتضطر بعدها رئاسة الجمهورية لنشر بيان توضيحي، في وقت أمر فيه رئيس الحكومة بفتح تحقيق في الأمر.

وكشف النائب في البرلمان عن حركة "أمل وعمل" ياسين العياري في تدوينات عبر صفحته على فيسبوك عن إخبار السفير الإماراتي بتونس بعض الدبلوماسيين المحليين بتقديم بلاده جرعات من لقاح فيروس كورونا هديةً لرئاسة الجمهورية.

بعد أن قالتها راديو ماد، و قالها الزميل بدر الدين القمودي، رئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان، الأمر لم يعد سرا إذا :… تم النشر بواسطة ‏‎Yassine Ayari‎‏ في الأحد، ٢٨ فبراير ٢٠٢١

وبعد تداول الموضوع على نطاق واسع بين النخب السياسية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك، نشرت رئاسة الجمهورية بلاغا رسميا منذ قليل، أكدت فيه تلقي رئاسة الجمهورية 500 تلقيح مضاد لكوررنا بمبادرة من الإمارات.

تثبت وترتيب للأولويات

وأشار البيان إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أمر بتسليم هذه الجرعات إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية.

ونفت الرئاسة بالمقابل تطعيم رئيس الجمهورية وباقي المسؤولين في مؤسسة الرئاسة بهذا اللقاح، "بانتظار مزيد التثبت من نجاعته وترتيب أولويات الاستفادة منه"، وفق نص البيان.

تلقت رئاسة الجمهورية 500 تلقيح مضاد لفيروس كورونا، بمبادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم، بأمر من رئيس… تم النشر بواسطة ‏Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‏ في الاثنين، ١ مارس ٢٠٢١

وتأتي الهدية الإماراتية غير المعلنة في وقت لا تزال فيه تونس بانتظار الشحنة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا في إطار مبادرة "كوفاكس" (COVAX)، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية لضمان توزيع عادل للقاحات في الدول الفقيرة. ولم يتحدد بعد موعد رسمي لوصول الشحنة، في حين يواصل الوباء حصد مزيد من الأرواح متجاوزا 8 آلاف وفاة.

التكتم التام على هدية الإمارات من التلاقيح قبل أن يسرب سفيرها المعلومة في أوساط دبلوماسية… بعد إفتضاح الموضوع، رئاسة… تم النشر بواسطة ‏‎Bechir Nefzi‎‏ في الاثنين، ١ مارس ٢٠٢١

وسارعت رئاسة الحكومة في تونس إلى نشر بيان أكدت فيه عدم علمها بوصول هذه اللقاحات، و"لا بمصدرها، ولا بمدى توفّرها على الشروط الصحية والقانونية الضرورية، ولا بمآلها".

تحقيق فوري

وأعلنت عن فتح تحقيق فوري بإذن من رئيس الحكومة بشأن ملابسات دخول هذه اللقاحات، وكيفية التصرّف فيها وتوزيعها.

وأشارت إلى أن إدارة عملية التلقيح تبقى من مسؤولية اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، في إطار الإستراتيجية الوطنية التي تمّ إرساؤها لهذا الغرض، والتي حدّدت الفئات المعنية بالتلقيح بصفة أولوية.

🔴 على إثر ما تمّ تأكيده من توفّر عدد من جرعات التلقيح ضد فيروس كورونا في بلادنا، يهم رئاسة الحكومة ان توضح بأنه لا علم… تم النشر بواسطة ‏Présidence du Gouvernement Tunisien – رئاسة الحكومة التونسية‏ في الاثنين، ١ مارس ٢٠٢١

وانتقد النائب البرلماني عن حركة "أمل وعمل" ياسين العياري في حديثه للجزيرة نت غياب الشفافية وتعمد التعتيم من قبل رئاسة الجمهورية على موضوع اللقاحات المقدمة من دولة الإمارات حتى وإن كانت في شكل هبة.

وأشار إلى أنه تقدم رسميا اليوم بسؤال كتابي وشفاهي إلى وزير الدفاع التونسي لمعرفة تفاصيل وصول الشحنة الإماراتية إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية، وكيفية التصرف فيها وفق ما جاء في بيان الرئاسة.

وانتقد العياري ما وصفه بتعمد رئاسة الجمهورية التستر على موضوع اللقاحات الإماراتية والكشف عن ذلك، بعد انتشار الأمر بين العموم، مشيرا إلى أن الإشكال ليس في تلقي رئيس الجمهورية ومسؤولين كبار اللقاح، بل في غياب الشفافية والمغالطة.

غياب الشفافية

ونفت اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا في تونس علمها بوصول شحنات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من دولة الإمارات، وأكدت عضوة اللجنة الدكتورة نصاف بن علية في تصريح إعلامي محلي أن الوضع الوبائي لا يزال يتطلب درجة من اليقظة.

ودعت منظمة "أنا يقظ"، وهي منظمة رقابية مستقلة متخصصة في مكافحة الفساد ودعم الشفافية، إلى ضرورة احترام مبدأ الأولوية وتقديم اللقاح حسب الترتيب المحدد في الإستراتيجية الوطنية للتلقيح.

وحذرت منظمة "أنا يقظ" من غياب الشفافية وتكريس المحسوبية والوساطة في التوزيع غير المنظم للتلقيح لما سيترتب عنه من فقدان لثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

لم يتلقى رئيس مجلس نواب الشعب أي تلقيح ضد فيروس كورونا كما اشاعت بعض وسائل الإعلام صباح اليوم، ولم يصله أي تلقيح من أي… تم النشر بواسطة ‏‎Wassim Khadraoui‎‏ في الاثنين، ١ مارس ٢٠٢١

وشددت في بيانها على ضرورة احترام إجراءات تلقي وتوزيع اللقاح الذي يجب أن يمر ضرورة عبر وزارة الصحة والبوابة الإلكترونية المخصصة لذلك.

وعبرت قيادات سياسية وحزبية ونشطاء عن سخطهم لما وصفوه بتعمد رئاسة الجمهورية التعتيم على التطعيمات المقدمة من الإمارات، في حين نشر البرلمان بيانا رسميا نفى فيه تطعيم رئيس البرلمان والنواب بأي لقاح ضد كورونا من أي جهة كانت.