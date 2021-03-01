442 برلمانيا أوروبيا يدعون دولهم للاستفادة من رئاسة بايدن لوقف الاستيطان الإسرائيلي

دعا 442 برلمانيا أوروبيا دولهم إلى الاستفادة من وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، منددين بعملية ضم جارية بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية المحتلة.

وبُعثت الرسالة -التي وقعها أعضاء البرلمان الأوروبي ومجالس الشيوخ في 20 بلدا أوروبيا واطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية- مساء أمس الأحد إلى وزارات خارجية دول أوروبية مختلفة.

ومن بين البرلمانيين الموقعين على الرسالة النائب جيرمي كوربن الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني، والنائب الفرنسي اليساري جان لوك ميلانشون.

وقال المشرعون الأوروبيون إنه "من الواضح أن التطورات على الأرض تميل نحو واقع سريع التقدم لضم بحكم الأمر الواقع (للضفة الغربية)، خصوصا مع توسيع المستوطنات وهدم المباني الفلسطينية".

وأضافوا أنه على الرغم من تفشي وباء كورونا فإن العام الماضي شهد أكبر عدد من عمليات هدم منازل الفلسطينيين ومبانيهم منذ 4 سنوات.

فرصة للتحرك

وتابعوا أن بداية رئاسة بايدن توفر فرصة أساسية للتحرك لوقف الاستيطان الإسرائيلي.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد انتقد المستوطنات، وتعهد بتكثيف الجهود لإقامة دولة فلسطينية.

وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، ذكرت الرسالة أنه "يبقى عرضة لتصعيد عنيف في أي لحظة" بسبب الحصار الإسرائيلي والانقسامات الفلسطينية الداخلية.

كما جاء فيها أن "المصالحة الفلسطينية والانتخابات في المناطق الفلسطينية حيوية، لأنها قد تشكل أساسا لإنهاء عزلة غزة".

وخلال ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رفعت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نسق التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، خاصة في القدس المحتلة، وشهدت الأشهر الأخيرة من عهد ترامب الإعلان عن خطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الإضافية.