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سياسة|قطر

ولي العهد السعودي يعرب عن شكره وتقديره لأمير قطر

لقاء سابق بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (يمين) مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الصحافة السعودية)
لقاء سابق بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (يمين) مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الصحافة السعودية)
28/2/2021

أعرب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن شكره وتقديره لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ما عبر عنه من مشاعر أخوية في الاتصال الذي أجراه مع ولي العهد أمس الأحد.

وذكر موقع "أخبار السعودية" على تويتر أن أمير قطر أكد خلال الاتصال على دعم دولة قطر للسعودية وعلى كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار المملكة.

وأبدى الجانبان خلال الاتصال -الذي تناول المستجدات الإقليمية والدولية- حرصهما على تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك، حسب وكالة الأنباء القطرية.

وأفضت قمة مجلس التعاون الخليجي -التي عقدت في مدينة العلا السعودية مطلع الشهر الماضي- إلى الإعلان عن إنهاء الأزمة الخليجية التي استمرت أكثر من 3 سنوات.

المصدر : الجزيرة

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