ولي العهد السعودي يعرب عن شكره وتقديره لأمير قطر

أعرب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن شكره وتقديره لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ما عبر عنه من مشاعر أخوية في الاتصال الذي أجراه مع ولي العهد أمس الأحد.

وذكر موقع "أخبار السعودية" على تويتر أن أمير قطر أكد خلال الاتصال على دعم دولة قطر للسعودية وعلى كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار المملكة.

وأبدى الجانبان خلال الاتصال -الذي تناول المستجدات الإقليمية والدولية- حرصهما على تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك، حسب وكالة الأنباء القطرية.

وأفضت قمة مجلس التعاون الخليجي -التي عقدت في مدينة العلا السعودية مطلع الشهر الماضي- إلى الإعلان عن إنهاء الأزمة الخليجية التي استمرت أكثر من 3 سنوات.

ولي العهد يعبر عن شكره وتقديره لأمير دولة قطر على ما عبر عنه من مشاعر أخوية نبيلة. https://t.co/Pt8GzdW1oT — أخبار السعودية (@SaudiNews50) February 28, 2021