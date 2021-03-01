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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

وكالة الطاقة الذرية تبحث اليوم ملف إيران النووي وطهران ترفض المشاركة في اجتماعات غير رسمية مع واشنطن

ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا دعا طهران وواشنطن إلى العمل بشكل متزامن ومنسق للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة ببرنامج إيران النووي والتخلي عن الخطاب بشأن من يجب أن يتخذ الخطوة الأولى

1/3/2021

يجتمع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم في فيينا لمناقشة عدة ملفات؛ سيكون من أبرزها البرنامج النووي الإيراني، ونتائج زيارة الأمين العام للوكالة إلى طهران الأسبوع الماضي. في حين قالت إيران إنه يتعين على واشنطن رفع العقوبات المفروضة عليها أولا، إذا كانت تريد إجراء محادثات لإنقاذ الاتفاق النووي.

وأشارت وكالات أنباء إلى أن بعض الدول الأعضاء تسعى لإصدار بيان يعبر عن القلق من أنشطة طهران النووية.

وقال مراسل الجزيرة في فيينا عبد الله الشامي إنه ينتظر أن يصدر بيان من 3 دول هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بعد انتهاء الاجتماع، يتضمن لومًا منها أو حتى إدانة لإيران على الخطوات الأخيرة التي اتخذتها.

ويتزامن الاجتماع مع إعلان إيران رفضها المشاركة في اجتماعات غير رسمية مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن برعاية الاتحاد الأوروبي في محاولة لإعادة إحياء الاتفاق النووي.

كما جددت إيران رفضها إجراء أي مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة إذا لم تتراجع عن سياسة الضغوط القصوى. وطالبت الخارجية الإيرانية واشنطن برفع العقوبات كي تتمكن من المشاركة في الاجتماعات النووية.

ورفضت الخارجية الإيرانية ما وصفتها بلغة الإجبار، مؤكدة أن طهران تتبع سياسة الخطوة مقابل الخطوة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن مصالح إيران القومية تمنعها من التفاوض مع الإدارة الأميركية الجديدة التي لم تغير حتى الآن سياستها تجاه طهران.

وأكد أنه "يتعين على إدارة الرئيس جو بايدن تغيير سياسة الضغوط القصوى التي اتبعها (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترامب تجاه طهران… إذا كانت تريد إجراء محادثات مع إيران يتعين عليها أولا رفع العقوبات".

وأضاف أن بلاده ستواصل العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم تقليص التعاون معها.

الموقف الروسي

من جهته، دعا ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أولينوف طهران وواشنطن إلى العمل بشكل متزامن ومنسق للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة ببرنامج إيران النووي، والتخلي عن الخطاب بشأن من يجب أن يتخذ الخطوة الأولى لهذا الغرض.

كما حث أولينوف -في تغريدة على تويتر- باقي أطراف الاتفاق والدول الفاعلة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الامتناع عن اتخاذ خطوات وصفها بغير المسؤولة من شأنها أن تؤدي إلى تقويض فرص الاستعادة الكاملة لعمل الاتفاق النووي مع إيران من خلال المفاوضات.

وتعليقا على رفض إيران المشاركة في المشاورات غير الرسمية مع الولايات المتحدة، اعتبر أولينوف أن القرار ليس نهائيا من قبل طهران، وأن الأمر سيعتمد على دراسة ملف إيران النووي في جلسة مجلس المحافظين التي تعقد اليوم.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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