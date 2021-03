سفير السعودية بالأمم المتحدة: التقرير الأميركي بشأن خاشقجي لا يثبت الاتهامات والقضية أغلقت

قال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي اليوم الاثنين إن تقرير المخابرات الأميركية الذي اتهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في واقعة قتل الصحفي جمال خاشقجي لم يقدم أي أدلة دامغة، في حين تنوي أميركا إعادة النظر في العلاقة مع السعودية لتكون قائمة على عدم الصمت على الانتهاكات.

وكتب السفير على تويتر "التقرير يستند على الافتراضات ولا يقترب من إثبات الاتهام بما يتجاوز الشك المعقول".

وأضاف "الأمير تقبل بشجاعة المسؤولية الأخلاقية وقدم المتهمين للعدالة وتعهد بإصلاح أجهزة المخابرات… القضية أغلقت".

The Prince courageously accepted moral responsibility, presented the accused to the justice system, and pledged to reform the intelligence organizations. Case closed! Let us all move forward to tackle the serious business of world issues!!

