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سياسة|السعودية

سفير السعودية بالأمم المتحدة: التقرير الأميركي بشأن خاشقجي لا يثبت الاتهامات والقضية أغلقت

واشنطن تريد أن تكون علاقتها مع السعودية مبنية على عدم الصمت على الانتهاكات

البيت الأبيض قال إن استهداف الشبكة المسؤولة عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالعقوبات أفضل وسيلة لمنع تكرار ذلك (الأناضول)
البيت الأبيض قال إن استهداف الشبكة المسؤولة عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالعقوبات أفضل وسيلة لمنع تكرار ذلك (الأناضول)
1/3/2021-|آخر تحديث: 1/3/202110:54 PM (مكة المكرمة)

قال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي اليوم الاثنين إن تقرير المخابرات الأميركية الذي اتهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في واقعة قتل الصحفي جمال خاشقجي لم يقدم أي أدلة دامغة، في حين تنوي أميركا إعادة النظر في العلاقة مع السعودية لتكون قائمة على عدم الصمت على الانتهاكات.

وكتب السفير على تويتر "التقرير يستند على الافتراضات ولا يقترب من إثبات الاتهام بما يتجاوز الشك المعقول".

وأضاف "الأمير تقبل بشجاعة المسؤولية الأخلاقية وقدم المتهمين للعدالة وتعهد بإصلاح أجهزة المخابرات… القضية أغلقت".

وكان البيت الأبيض قال اليوم الاثنين إنه يريد إعادة النظر في العلاقة مع السعودية لتكون قائمة على عدم الصمت على الانتهاكات.

وأضاف أن استهداف الشبكة المسؤولة عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالعقوبات أفضل وسيلة لمنع تكرار ذلك.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنه لا تغييرات في العلاقات العسكرية مع السعودية، وإن العلاقة معها "ستختلف عما كانت عليه مع الإدارة السابقة".

المصدر : الجزيرة + رويترز

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