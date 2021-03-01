البث الحي
سياسة|ليبيا

تحديات وعراقيل.. هل ينجح الدبيبة في تمرير حكومته من البرلمان الليبي؟

من المقرر أن يعلن الدبيبة أسماء تشكيلته الحكومية بعد أسبوع (الأناضول)
من المقرر أن يعلن الدبيبة أسماء تشكيلته الحكومية بعد أسبوع (الأناضول)
محمود رفيدة - طرابلس
1/3/2021

تواجه حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تحديات كبرى لفرض نفسها على الأطراف والقوى في الساحة الليبية، في ظل محاولات لتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة.

ورفض رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح هيكلة الحكومة الجديدة، التي أرسلها الدبيبة إلى رئاسة مجلس النواب لاعتمادها.

ولم يعلن الدبيبة أسماء تشكيلته الحكومية التي من المقرر عرضها على مجلس النواب في جلسة حددها رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح يوم الاثنين القادم.

ويرى سياسيون أن وجود فريق مسؤول يعمل على إبقاء حكومة الوفاق الوطني وتوحيدها مع حكومة عبد الله الثني شرق ليبيا، والعمل على توحيد المؤسسات والمناصب السيادية في الدولة، إلى حين الوصول إلى الانتخابات نهاية العام الجاري؛ قد يفشل السلطة التنفيذية الجديدة إذا تعثر الدبيبة في تشكيل حكومته.

واعتبر آخرون أن دور الأمم المتحدة والقوى الكبرى سيظهر في التعامل مع الحكومة الجديدة، لتثبيت وقف إطلاق النار والمساعدة في إخراج المليشيات والمرتزقة من ليبيا، وإيصال البلاد إلى الانتخابات المرتقبة.

إيجاد التوافق

واعتبر مصدر في ملتقى الحوار السياسي أن التحدي الحقيقي الذي سيواجه الدبيبة هو إيجاد تشكيلة تتوافق عليها الأطراف الليبية، وتحقيق انسجام فيما بينها، إضافة إلى مهمة توحيد الجيش والشرطة والمؤسسات السيادية، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإخراج المرتزقة، والدفع بالبلاد نحو الانتخابات.

وأردف المصدر قائلا للجزيرة نت "أمام الدبيبة خيارات محدودة في التعامل مع الأطراف على الأرض لتحقيق هذه الأهداف، في ظل التوجهات المتعارضة، رغم ظهور توافقات جديدة بين شخصيات تنتمي للغرب والشرق، وزيادة حدة الخلاف بين أطراف أخرى في شرق البلاد بعد ملتقى الحوار السياسي".

وأكد المصدر أن الدبيبة يسعى لإقناع عقيلة صالح، المستفيد من عدم قدرة نواب طرابلس على الاجتماع لمنح الثقة للحكومة الجديدة، خاصة بعد تهديد عقيلة صالح بعدم اعترافه بمنح أي حكومة الثقة من لجنة الحوار السياسي (75) واتهامها بغير المنتخبة شعبيا.

الدبيبة يحضر احتفالات ذكرى الثورة الليبية الشهر الماضي (رويترز)

إشكالية التمثيل والتوجه

بدوره، اعتبر عضو مجلس النواب علي التكالي أن المرحلة الأولى التي تواجه الدبيبة هي إشكالية التمثيل الجغرافي والتوجه السياسي لمختلف الأطراف المطالبة بمبدأ المشاركة في السلطة التنفيذية من دون توفر المعايير المطلوبة.

وقال التكالي للجزيرة نت "من الأسباب الرئيسية لفشل الحكومات المتعاقبة محاولة رؤساء الحكومات المتعاقبة اختيار تشكيل حكومي موسع للترضية، مما سبب تأزيم الوضع الاقتصادي للدولة".

ويرى التكالي ضرورة التعامل بمسؤولية مع دعوة عقيلة صالح في عقد جلسة رسمية لمنح حكومة الوحدة الوطنية الثقة، وتأجيل الصراع إلى ما بعد ذلك، وتقديم التنازلات في سبيل ذلك نظرا للظروف المأساوية التي تعيشها البلاد.

وأوضح التكالي أن عدم اعتراف بعض الأطراف المحلية بالحكومة الجديدة يؤدي إلى فتح الطعون القانونية أمامها وعرقلة عملها.

تحديات وعراقيل

واعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة بالقاسم دبرز أن أكبر التحديات التي تواجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية هي حجم المطالب والتدخلات والابتزاز من بعض أعضاء مجلس النواب في التشكيلة الحكومية.

وأضاف دبرز للجزيرة نت أن "بيان 84 نائبا في مجلس النواب الذين ينادون بتشكيل الحكومة خير دليل على أن هناك صراعا داخليا فيما بينهم، إضافة إلى الخلافات حول مكان انعقاد الجلسة ومن يرأسها".

وأكد دبرز أن هذه الخلافات الكبيرة ستلقي بظلالها مباشرة على فريق الدبيبة الذي يسابق الزمن لتجاوز هذه التجاذبات الحادة.

ورأى دبرز أن فشل البرلمان في منح الثقة للحكومة يغير المسار إلى منعطف آخر لكون لجنة الحوار السياسي هي محل طعن من القضاء في حالة تجاوز البرلمان، الذي لن يعترف بعض أعضائه بالحكومة لعدم منحها الثقة.

عبد السلام الراجحي: عقيلة صالح يريد إسقاط الحكومة معتقدا أن الحظوظ سترجع إليه ليكون رئيسا للمجلس الرئاسي (الجزيرة)

انتهازية مجلس النواب

وأكد رئيس مركز إسطرلاب للدراسات عبد السلام الراجحي أن تحديات تشكيل الحكومة تتمثل في "انتهازية أعضاء مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح الذي يريد إسقاط الحكومة، معتقدا أن الحظوظ سترجع إليه ليكون رئيسا للمجلس الرئاسي".

ورأى الراجحي أن الإشكالية الآن في مكان انعقاد جلسة مجلس النواب، إضافة إلى العرقلة الواضحة من العديد من الأطراف، ومن بينهم عقيلة صالح الذي يقترح أن تكون الجلسة في سرت رغم علمه بأنه أمر مستبعد في ظل وجود مرتزقة شركة "فاغنر" الروسية والمليشيات الأجنبية، حسب قول الراجحي.

وأضاف للجزيرة نت أن هناك فرصة حقيقية أمام أعضاء مجلس النواب إلى منتصف الشهر القادم لمنح الثقة للحكومة كي تبدأ أعمالها.

واعتبر الراجحي أن رجوع ملف إعطاء الثقة إلى ملتقى الحوار السياسي تعقد بشكل كبير بعد تسريب تقرير أممي بشأن الرشاوي التي منحت لأعضاء في لجنة الحوار السياسي، مما ينعكس سلبا على الملتقى بشكل كامل.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

مباحثات بشأن الحكومة وكتابة الدستور.. استنكار واسع بليبيا لإطلاق نار على موكب وزير الداخلية ودعوات لمحاسبة المتورطين

استنكرت السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا ما وصفت بأنها محاولة اغتيال نجا منها وزير الداخلية فتحي باشاغا بطرابلس، بالتزامن مع وجود اتصالات مكثفة بشأن تشكيل الحكومة المرتقبة وكتابة الدستور.

ليبيا.. رئيس حكومة الوحدة الوطنية يقدم تشكيلته الوزارية لمجلس النواب ويدعو لترسيخ المصالحة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إنه قدم تشكيلته الوزارية ومقترح معايير الحكومة الجديدة إلى مجلس النواب. وأضاف أنها ستضم وزراء من التكنوقراط يمثلون كل فئات ومناطق ليبيا.

المزيد من سياسة

العراق: أردوغان يدعم حلا دائما لملف المياه بين البلدين

نهر دجلة رافد أساسي للمياه في العراق ينبع من تركيا ويصب في الخليج العربي (الجزيرة)

وكالة الطاقة الذرية تبحث اليوم ملف إيران النووي وطهران ترفض المشاركة في اجتماعات غير رسمية مع واشنطن

غوتيريش ناشد العالم التبرع بسخاء.. مؤتمر مساعدات دولي لمنع مجاعة في اليمن

ملايين الأسر اليمنية تعيش على المساعدات الإنسانية (رويترز)

بعد شهر من رئاسة بايدن.. كيف تعاملت القاهرة مع المطالب الحقوقية الأميركية؟

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (يمين) والرئيس الأميركي جو بايدن (وكالات)
الأكثر قراءة

طهران تنفي ضلوعها في الهجوم.. نتنياهو يتهم إيران باستهداف سفينة الشحن الإسرائيلية في بحر عمان ويهدد بالرد

السفينة "إم في هليوس ري" بعيد وصولها إلى ميناء راشد بدبي، وينتظر أن يعاينها وفد يضم خبراء أمن إسرائيليين (الأوروبية)

من أنس سروار؟ تعرف على أول زعيم مسلم لحزب بريطاني في التاريخ

أنس سروار مع عائلته خلال حملة انتخابية لحزب العمال الأسكتلندي في 2017 (غيتي)

أكثر 11 مشكلة شائعة تتعلق بالجنسية التركية عن طريق الاستثمار

مشهد صادم.. أفراد بزي الجيش الإثيوبي يعدمون أفرادا من تيغراي وسط ترحيب وتصفيق

بعض قوات الجيش الفدرالي الإثيوبي في إقليم أمهرة المجاور لإقليم تيغراي (رويترز-أرشيف)