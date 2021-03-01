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سياسة|إمارات عربية متحدة

أول سفير إماراتي بتل أبيب يقدم أوراق اعتماده لرئيس إسرائيل

السفير الإماراتي قال عقب مراسم التسليم إن لدى بلاده وإسرائيل قواسم مشتركة ورؤية واحدة، وإنهما بدأتا في مواجهة التحديات التي يتعرض لها الأمن الاقليمي

سفير دولة الإمارات لدى إسرائيل محمد محمود الخاجة (يسار) في لقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي عقب وصوله لتل أبيب (الأناضول)
سفير دولة الإمارات لدى إسرائيل محمد محمود الخاجة (يسار) في لقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي عقب وصوله لتل أبيب (الأناضول)
1/3/2021-|آخر تحديث: 1/3/202110:49 PM (مكة المكرمة)

قدم سفير دولة الإمارات لدى إسرائيل محمد محمود الخاجة أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رِؤوفين ريفلين، ليصبح أول سفير إماراتي يزاول مهامه في تل أبيب بعد اتفاق التطبيع بين البلدين.

وقال السفير الإماراتي عقب مراسم التسليم إن لدى بلاده وإسرائيل قواسم مشتركة ورؤية واحدة، وإنهما بدأتا في مواجهة التحديات التي يتعرض لها الأمن الاقليمي.

من جهته، أكد الرئيس الإسرائيلي أن البلدين يملكان رؤية مشتركة.

وكان السفير الإماراتي التقى قبل ذلك وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي، الذي وصف هذا الإجراء باليوم التاريخي، وأشاد بدور أبو ظبي في قيادة ما سماه "التغيير في الشرق الأوسط" من خلال إبرام اتفاقات "أبراهام".

ومن المقرر أن يغادر السفير الإماراتي إسرائيل، يوم الأربعاء، على أن يعود لاحقا ليبدأ مزاولة مهام منصبه، بعد تحديد موقع سفارة أبو ظبي في مدينة تل أبيب، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

ووقعت الإمارات وإسرائيل اتفاق تطبيع العلاقات بينهما في البيت الأبيض، منتصف سبتمبر/أيلول.

وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت حكومة الإمارات المصادقة على فتح سفارة لها في تل أبيب.

وسبق أيضا أن وقعت إسرائيل والإمارات اتفاقية تعفي مواطني البلدين من الحصول على تأشيرات سفر للتنقل بينهما، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقيات تتعلق بالاستثمار والعلوم والتكنولوجيا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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