أول سفير إماراتي بتل أبيب يقدم أوراق اعتماده لرئيس إسرائيل

قدم سفير دولة الإمارات لدى إسرائيل محمد محمود الخاجة أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رِؤوفين ريفلين، ليصبح أول سفير إماراتي يزاول مهامه في تل أبيب بعد اتفاق التطبيع بين البلدين.

وقال السفير الإماراتي عقب مراسم التسليم إن لدى بلاده وإسرائيل قواسم مشتركة ورؤية واحدة، وإنهما بدأتا في مواجهة التحديات التي يتعرض لها الأمن الاقليمي.

من جهته، أكد الرئيس الإسرائيلي أن البلدين يملكان رؤية مشتركة.

وكان السفير الإماراتي التقى قبل ذلك وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي، الذي وصف هذا الإجراء باليوم التاريخي، وأشاد بدور أبو ظبي في قيادة ما سماه "التغيير في الشرق الأوسط" من خلال إبرام اتفاقات "أبراهام".

Receiving diplomatic credentials today from @AmbAlKhaja of #UAE to @Israel.

There is so much Israelis and Emiratis can do together to advance our peoples and the whole Middle East in cooperation, mutual respect, prosperity and peace. Ahlan wa’Sahlan! 🇦🇪🇮🇱@UAEinIsrael @MoFAICUAE pic.twitter.com/3MZxcjjxCc

