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سياسة

آثار سياسية واقتصادية.. نزوح سكاني من وادي السيليكون نحو تكساس

1/3/2021

تشهد الولايات الأميركية منذ سنوات حركة انتقال سكاني نحو ولاية تكساس سعيا وراء ميزات النظام الضريبي، ولا سيما من قبل الشركات والشخصيات القادمة من وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا موطن شركات التكنولوجيا ورؤوس الأموال الضخمة.

ويقول باتريك ماكينا المستثمر في عالم التقنيات والقادم من وادي السيليكون إن المستقبل أصبح في مدينة أوستن بولاية تكساس، ولا سيما بعد انتقال إيلون ماسك رئيس شركة تسلا (Tesla) إلى المدينة حديثا، قائلا إنها ستكون أكثر مدن أميركا ازدهارا خلال الأعوام الـ50 الأخيرة.

ويضيف ماكينا أن كبرى الشركات التقنية مثل آبل (Apple)، وفيسبوك (Facebook)، وغوغل (Google)، وأوراكل (Oracle) انتقلت إلى أوستن، فهي مكان إيجابي وفريد يتمتع بضرائب منخفضة، وبيئة اقتصادية تساعد على النمو بسرعة.

وفي العقد الأخير فقط انتقل نحو 4 ملايين شخص إلى تكساس، جلهم من ولايتي كاليفورنيا وفلوريدا، حتى بات تعداد سكانها يتجاوز 29 مليونا، متفوقا على تعداد سكان أستراليا بأكملها.

ويخشى مراقبون من عدم استعداد تكساس لهذه الهجرة، فهي بحاجة إلى استثمار أكبر في البنية التحتية، كالطرق ومحطات توليد الكهرباء.

أما التحدي الأكبر فهو انتقال هذه الأعداد الضخمة من ولايات تعتبر ليبرالية، مما يزيد قلق الجمهوريين الذين كانوا يعتبرون تكساس من معاقلهم طوال عقود.

المصدر : الجزيرة

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