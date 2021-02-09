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سياسة|قطر

وزير الخارجية القطري يتلقى اتصالين من مستشار الأمن القومي لبايدن والمبعوث الأميركي إلى إيران

قائد القيادة الوسطى الأميركية كينيث ماكينزي: الموقع الجغرافي لقطر يضعها في نقطة مركزية في المنطقة ويمكنها من لعب دور كبير عندما يتعلق الأمر بالمشكلة مع إيران

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري (الجزيرة)
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري (الجزيرة)
9/2/2021

تلقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري اتصالين هاتفيين من المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي، ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الاتصالين تطرقا إلى علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي السياق ذاته، قال قائد القيادة الوسطى الأميركية كينيث ماكينزي إن الموقع الجغرافي لقطر يضعها في نقطة مركزية في المنطقة، ويمكنها من لعب دور كبير عندما يتعلق الأمر بالمشكلة مع إيران.

وأكد أن بلاده تنسق مع الحلفاء والشركاء لمواجهة إيران واحتواء نفوذها في المنطقة، وأن تحريك قوات بلاده من وإلى الشرق الأوسط يكون حسب الحاجة.

وشدد ماكينزي على أن سياسة العصا والجزرة قد تسيطر على المشهد خلال الفترة المقبلة من المفاوضات مع إيران، مشيرا إلى أن الرئيس جو بايدن لن يقدم تنازلات قبل أن يرى التزاما من طهران.

وأشار إلى أن قرار وقف دعم العمليات الهجومية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن لا يعني التخلي عن مساعدة الرياض في الحفاظ على أمنها، وفق تعبيره.

المصدر : الجزيرة

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