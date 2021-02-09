مشيرا لروسيا والصين.. جنرال بريطاني يحذر من هجمات سيبرانية تمزق نسيج المجتمع

حذر قائد القوات الإستراتيجية في بريطانيا الجنرال باتريك ساندرز من محاولة خصوم بلاده، مثل روسيا والصين، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتمزيق نسيج المجتمع.

وبثت شبكة "سكاي نيوز" (skynews) البريطانية الاثنين مقابلة إذاعية لبرنامج المنطقة الرمادية حول الحرب السيبرانية، قال فيها ساندرز إن التهديد هذه المرة مختلف تماما لأن قوته تكمن في التأثير وليس التخريب.

وتابع ساندرز "أعداؤنا يحاولون استخدام وسائل التواصل لصنع انقسام في النسيج الاجتماعي لمجتمعنا وربما لنشوب حرب أهلية".

وأشار قائد القوات الإستراتيجية البريطانية إلى أن دولا، مثل روسيا والصين، باتت تستخدم وسائل غير عسكرية بغية تحقيق أهدافها.

وتمثل الحروب السيبرانية أحد العناصر المؤثرة في السياسة والاقتصاد على الصعيد الدولي، نتيجة انتقال جزء كبير من الصراعات بين القوى العظمى إلى شبكة الإنترنت والوسط الرقمي.

وبينما الولايات المتحدة وبلدان غربية تتهم دولا مثل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية بالوقوف وراء الهجمات، تدعي الدول الأخيرة أنها ضحية حقيقية لأعمال القرصنة السيبرانية.