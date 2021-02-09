وزير الخارجية القطري حمل رسالة من أمير الدولة، إلى بيروت، تتضمن الدعم لتشكيل حكومة لبنانية ورأب الصدع بين كافة الأطراف السياسية تمهيدا لفتح الباب أمام المساعدات الاقتصادية لحل الأزمة الراهنة.

دعا وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية والتعجيل بتشكيل الحكومة، وقال خلال زيارته لبيروت إن الدوحة ستدعم أي سبيل يؤدي إلى تشكيل حكومة في لبنان.

وعقب لقائه بالرئيس ميشال عون، عقد وزير الخارجية القطري مؤتمرا صحفيا في قصر بعبدا الجمهوري، وقال فيه "سمو الأمير يوجه رسالة دعم للبنانيين، وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية".

ونفى وزير الخارجية القطري أي محاولات لنسف المبادرة الفرنسية في لبنان، مؤكدا على أن ما تقوم به الدوحة إنما هو استكمال للمساعي الدولية من أجل إنهاء الأزمة السياسية في لبنان، وتشكيل حكومة لبنانية جديدة.

وأضاف الشيخ محمد في حديثه للصحفيين "نتمنى على الأطراف اللبنانية تشكيل حكومة بأسرع وقت بما يتماشى مع مصلحة الشعب".

وأكد الشيخ محمد أن تشكيل الحكومة اللبنانية شأن داخلي، وأن قطر تربطها علاقات جيدة مع جميع الأطراف، مشددا على أن بلاده ستدعم أي مسار يؤدي إلى تشكيل الحكومة في لبنان.

وأضاف الوزير الضيف أن جميع الدول التي يتم التواصل معها الآن تدعم تشكيل حكومة في لبنان، كما أعرب عن استعداد الدوحة للعب دور وساطة بين الأطراف السياسية إن طُلب منها ذلك.

ووصل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اليوم الثلاثاء إلى لبنان، حيث يلتقي كلا من الرئيس عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

ووفقا لمراسل الجزيرة، حمل الشيخ محمد رسالة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الرئيس عون، وهي تتضمن الدعم لتشكيل الحكومة ورأب الصدع بين كافة الأطراف السياسية، تمهيدا لفتح الباب أمام المساعدات الاقتصادية لحل الأزمة الراهنة.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر من بعبدا: نتمنى على الأطراف اللبنانية تشكيل حكومة بأسرع وقت بما يتماشى مع مصلحة الشعب، وتشكيل الحكومة شأن داخلي، وقطر تربطها علاقات جيدة مع جميع الأطراف pic.twitter.com/NEPOJjA4XA — Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 9, 2021

ومن جانب آخر، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة استقبل نظيره القطري في مطار بيروت الدولي اليوم الثلاثاء.

وسبق أن أعلنت السفارة القطرية في بيروت أن الشيخ محمد سيلتقي الرئيس عون لبحث آخر المستجدات في الشأنين اللبناني والإقليمي، في زيارة تدوم يوما واحدا.

وكانت آخر زيارة أجراها وزير الخارجية القطري إلى لبنان في 24 أغسطس/آب 2020، بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت الذي خلف عشرات القتلى والجرحى.

ويعاني لبنان منذ شهور أزمة اقتصادية واستقطابا سياسيا حادا، حيث لم تتمكن القوى السياسية من تشكيل حكومة منذ استقالة حكومة دياب بعد 6 أيام من الانفجار.