يثير إبحار السفن الأميركية المتكرر بالقرب من الجزر التي تحتلها بكين وتسيطر عليها في البحر غضب الصين.

أجرت حاملتا طائرات أميركيتان تدريبات مشتركة في بحر جنوب الصين اليوم الثلاثاء، بعد أيام من إبحار سفينة حربية أميركية بالقرب من جزر تسيطر عليها الصين في المياه المتنازع عليها، وأصبحت نقطة ساخنة أخرى في العلاقات المتوترة بين بكين وواشنطن.

وقالت البحرية الأميركية إن حاملتي الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" (USS Theodore Roosevelt) و"يو إس إس نيميتز" (USS Nimitz) ومجموعتيهما القتاليتين "أجريتا العديد من التدريبات بهدف زيادة التوافق العملياتي بين القطع، فضلا عن قدرات القيادة والتحكم"، وذلك في أول عمليات ثنائية لحاملتي طائرات في الممر المائي المزدحم منذ يوليو/تموز 2020.

وتأتي التدريبات بعد أيام من تنديد الصين بإبحار المدمرة الأميركية "جون إس. ماكين" (John S. McCain) بالقرب من جزر باراسيل الخاضعة لسيطرة بكين.

ووصفت واشنطن إبحار مدمرتها بأنه عملية لحرية الملاحة، وهي أول مهمة من نوعها للبحرية الأميركية منذ تولي الرئيس جو بايدن منصب الرئاسة الشهر الماضي.

وقال الأدميرال جيم كيرك قائد المجموعة القتالية لحاملة الطائرات "نيميتز" في بيان "نحن ملتزمون بضمان الاستخدام القانوني للبحر، وهو ما يكفله القانون الدولي لكافة البلدان".

غضب الصين

ويثير إبحار السفن الأميركية المتكرر بالقرب من الجزر التي تحتلها بكين وتسيطر عليها في البحر غضب الصين.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء أن بكين ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سيادتها وأمنها، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة إن حاملتي طائرات أميركيتين أجريتا تدريبات مشتركة في بحر جنوب الصين.

وأدلى المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين بهذا التصريح في إفادة صحفية يومية في بكين.

وتقول الصين إن سيادتها لا يمكن دحضها، وتتهم الولايات المتحدة بتعمد إذكاء التوتر.