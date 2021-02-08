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سياسة|هند

كارثة على سفوح الهيمالايا.. 18 قتيلا وأكثر من 200 مفقود جراء انهيار جليدي

مياه الفيضانات التي تحمل كتلا من النهر الجليدي دمرت مشروعين لتوليد الطاقة الكهرومائية (رويترز)
مياه الفيضانات التي تحمل كتلا من النهر الجليدي دمرت مشروعين لتوليد الطاقة الكهرومائية (رويترز)
8/2/2021

لقي ما لا يقل عن 18 شخصا حتفهم وظل أكثر من 200 شخص آخرين في عداد المفقودين بعد انهيار جزء من نهر جليدي في شمال الهند أدى إلى فيضانات مفاجئة جرفت مشروعات للطاقة الكهرومائية وجسور.

ووقع الحادث صباح أمس الأحد في منطقة شامولي بولاية أوتاراخند في جبال الهيمالايا على ارتفاع ألفي متر فوق مستوى سطح البحر.

ودمرت مياه الفيضانات -التي تحمل كتلا من النهر الجليدي- مشروعين لتوليد الطاقة الكهرومائية و5 جسور على شبكة نهر ألاكناندا وجرفت الطرق، مما أجبر السلطات على إخلاء القرى في المنطقة.

وأعلنت حكومة ولاية أوتاراخند اليوم الاثنين العثور على 18 جثة، وقال رئيس وزراء الولاية تريفندرا سينغ راوات إن 200 شخص على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين.

وقالت شرطة المنطقة إن عمليات الإنقاذ استمرت طوال الليل، ويعتقد أن معظم القتلى أو المفقودين من العمال في المصانع.

وقال قائد شرطة الولاية أشوك كومار للصحفيين اليوم الاثنين إن أكثر من 200 شخص فقدوا بعد المأساة، لكن تم إنقاذ 25 شخصا.

وأضاف أن عمليات الإغاثة والإنقاذ تجري على قدم وساق، وأن الجهود جارية لإنقاذ نحو 30 عاملا محاصرين في نفق مصنع.

وتم نشر فرق وطنية ومحلية لمواجهة الكوارث إلى جانب فرق من شرطة الحدود الهندية التبتية والجيش والغواصين للمشاركة في جهود الإنقاذ.

وقال المتحدث باسم شرطة الحدود الهندية التبتية فيفيك باندي "لقد كثفنا عمليات البحث عن الـ30 عاملا منذ الصباح"، مضيفا أن التضاريس الوعرة ودرجات الحرارة المنخفضة والطين والحطام في النفق تشكل تحديات كبيرة لعمال الإنقاذ.

ويقول الخبراء إن التضاريس الجبلية والتدهور البيئي للمنطقة يجعلانها عرضة للكوارث، وفي عام 2013 تعرضت أوتاراخند لأشد أمطار موسمية منذ ما يقارب 90 عاما، مما أسفر عن مقتل أكثر من 6 آلاف شخص.

المصدر : وكالات

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