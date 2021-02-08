أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك حكومته الجديدة، الاثنين، التي شملت تعيين جبريل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة في دارفور وزيرا للمالية.

كما شمل التشكيل الجديد تعيين مريم الصادق المهدي، من حزب الأمة، وزيرة للخارجية.

وفي مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء بالخرطوم، كشف حمدوك عن أسماء 25 وزيرا، مشيرا إلى أنه لم يعلن اسم وزير التربية والتعليم "لمزيد من التشاور".

وأكد حمدوك أن الحكومة الجديدة "قادرة على تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد".

وقال إن "التشكيل الوزاري الجديد قام على توافق سياسي ومشاورات امتدت لشهور للمحافظة على البلاد من الانهيار".

كما أوضح أن التشكيل الجديد يأتي استحقاقا لاتفاق السلام الموقع في جوبا في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف "توافقنا على برنامج (حكومي) سيوقع عليه خلال هذا الأسبوع، وهو يخاطب قضايا أساسية".