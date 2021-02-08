مديرو مساءلة ترامب بمجلس النواب: الأدلة ضد الرئيس السابق قاطعة

أوضح مديرو مساءلة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من أعضاء مجلس النواب أن الأدلة ضده قاطعة وأنه لا يوجد دفاع عن أفعاله.

وفي إفادة، قال مديرو المساءلة التي يقودها الديمقراطيون إن تحريض ترامب على التمرد يُعتبر "أفدح جريمة دستورية يرتكبها رئيس على الإطلاق".

واتُّهم ترامب بتشجيع أنصاره على الخروج في مسيرة نحو مبنى الكونغرس (الكابيتول) يوم 6 يناير/كانون الثاني الماضي، تحولت إلى اقتحام للمبنى قتل فيه 5 أشخاص.

من جهته، أفاد مصدر أن المحاكمة الثانية لترامب بتهمة التحريض على الهجوم الدامي على مبنى الكونغرس ستبدأ الثلاثاء بمناقشة حول ما إذا كانت الإجراءات غير دستورية لكونه لم يعد رئيسا.

وقال المصدر المطلع على المناقشات إن محاكمة ترامب بتهمة التحريض على التمرد ستشمل بعد ذلك مداولات تستغرق زهاء 32 ساعة ابتداء من ظهر الأربعاء.

ويأمل المشرعون التسعة الديمقراطيون في مجلس النواب الذين سيلعبون دور الادعاء في إقناع أعضاء مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو بإدانة ترامب ومنعه في نهاية المطاف من تولي منصب عام مرة أخرى.

مساءلتان

وأنهى ترامب الجمهوري فترة ولايته التي استمرت 4 سنوات في 20 يناير/كانون الثاني، بعد أن خسر انتخابات الرئاسة التي جرت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أمام الديمقراطي جو بايدن.

وحاول أنصار ترامب إسقاط القضية المرفوعة ضده قائلين إن إجراء محاكمة بعد ترك الرئيس منصبه تحرك غير دستوري، لكنهم فشلوا في ذلك.

ورفض مدعو مجلس النواب هذه الحجة في مذكرتهم التي قدموها لمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، وقدموا حجتهم لإدانة ترامب من أجل حماية الديمقراطية الأميركية والأمن القومي ولردع أي رئيس في المستقبل قد يفكر في التحريض على العنف سعيا وراء السلطة.

ولإدانة ترامب، يتعين على الديمقراطيين أن يقنعوا 17 جمهوريا لينضموا إليهم في مجلس الشيوخ في التصويت.

وترامب أول رئيس أميركي يتعرض للمساءلة مرتين، وأول رئيس يواجه المحاكمة بعد تركه منصبه.