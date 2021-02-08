بمشاركة رئيس المخابرات المصرية.. اختتام الجلسة الافتتاحية لأعمال الحوار الفلسطيني في القاهرة

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قال إن حماس منفتحة على حوار شامل يفضي إلى ترتيب البيت الداخلي وينهي الانقسام

اختتمت اليوم الاثنين في العاصمة القاهرة الجلسة الافتتاحية لأعمال الحوار الوطني الفلسطيني، وقال مصدر فلسطيني للجزيرة إن رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل شارك في الجلسة إلى جانب ممثلين عن 14 فصيلا، بالإضافة إلى مستقلين.

وأكد هذا المصدر أن الجلسة الافتتاحية تناولت ملفات الانتخابات العامة ومنظمة التحرير، بالإضافة إلى تأكيد رؤساء الوفود على ضرورة التوافق على برنامج وطني ومرجعية وطنية موحدة. ومن المقرر استمرار الاجتماعات غدا.

كما أشار إلى أن وفود الفصائل الفلسطينية تحدثت عن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة وضرورة فتح معبر رفح البري للتخفيف من معاناة آلاف الفلسطينيين العالقين، ووصف المصدر الفلسطيني أجواء الاجتماعات في القاهرة بالإيجابية.

حوار شامل

من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية إن الحركة "منفتحة على حوار شامل يفضي إلى ترتيب البيت الداخلي وينهي الانقسام ويؤسس لنظام سياسي يقوم على أساس مبدأ الشراكة والتعددية السياسية".

وأكد هنية ضرورة إعادة بناء المرجعية القيادية المتمثلة في منظمة التحرير، عبر انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

ودعا قيادات الفصائل الفلسطينية المشاركة في حوار القاهرة إلى تحمل المسؤولية التاريخية، وتجاوز ما وصفها بالمرحلة الخطيرة للقضية الفلسطينية.

وأكد أن حماس مستعدة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة في غزة من أجل إنجاح الانتخابات القادمة، معربا عن أمله في اتخاذ الإجراءات ذاتها في الضفة الغربية وتأمين الانتخابات في القدس المحتلة.

وتأتي اجتماعات الفصائل بعد نحو 3 أسابيع من إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما بإجراء انتخابات تشريعية في مايو/أيار المقبل، ورئاسية في يوليو/تموز، وذلك لأول مرة منذ عام 2006.