كورونا.. 106 ملايين إصابة حول العالم ودول جديدة تتلقى اللقاح وتوجه لتخفيف القيود

أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 106 ملايين إصابة.

كما أظهرت الإحصاءات أن عدد المتعافين يقترب من 59 مليونا، في حين تجاوز إجمالي الوفيات مليونين و309 آلاف وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، كما تتصدر أميركا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

عشرات آلاف الطلاب والطالبات الأردنيين توجهوا إلى مدارسهم صباح اليوم (رويترز)

تخفيف القيود

في كوريا الجنوبية، من المقرر أن تسمح الحكومة للأعمال خارج منطقة العاصمة سول والمناطق المجاورة لها بالعمل حتى الساعة 10 مساءً، بدءًا من غد الاثنين، في تخفيف لقواعد التباعد الاجتماعي، وسط الاستياء المتزايد من القيود المفروضة بسبب الفيروس.

وستسمح الإجراءات المعدلة للأعمال، مثل المطاعم والصالات الرياضية، بتمديد ساعات عملها ساعة واحدة، في ظل المستوى 2 من التباعد الاجتماعي، المعمول به حاليا في المناطق الإقليمية.

وفي الأردن، توجه عشرات آلاف الطلاب والطالبات إلى مدارسهم صباح اليوم، بعد عام تقريبا على إغلاقها، في إطار خطة لإعادة أكثر من مليوني طالب تدريجيا كانت وزارة التربية قد وضعتها بعد انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وتوقف التدريس في المدارس والجامعات في الأردن منذ منتصف مارس/آذار 2020 مع بدء تفشي فيروس كورونا في العالم، كإجراء احترازي.

وتراجع عدد الإصابات بكورونا خلال الأسابيع الأربعة الماضية في المملكة، حيث تسجل حاليا نحو ألف إصابة يومية بعدما كان عددها يبلغ نحو 8 آلاف في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

تطورات اللقاح

قال تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times) إن لقاح شركة "أسترازينيكا" للأدوية ضد فيروس كورونا المستجد سيكون لديه تأثير محدود على سلالة مختلفة من فيروس كورونا، التي ظهرت أولا في جنوب أفريقيا.

وفي ألمانيا، دعت الرابطة الاتحادية لأطباء التأمين الصحي إلى منحهم لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد بشكل أسرع مما هو مخطط له.

أما أفغانستان، فقد تلقت اليوم الأحد 500 ألف جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا، تم إنتاجه في الهند، طبقا لما ذكرته السلطات الصحية في البلاد.

وأضافت وزارة الصحة أنها تلقت تأكيدا من منظمة الصحة العالمية بشأن سلامة استخدام اللقاح، وأن حملة التطعيم ستبدأ الأسبوع المقبل.

وقال القائم بأعمال وزير الصحة وحيد مجروح إن الوزارة تهدف إلى تطعيم نحو 250 ألف شخص، حيث سيتم إعطاء الأولوية لموظفي الصحة، الذين يكافحون للسيطرة على الوباء.

كما وافقت السلطات الإندونيسية على تطعيم كبار السن بلقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وذكرت وكالة مراقبة الغذاء والدواء أن هذه الإستراتيجية ترجع جزئيًّا إلى البيانات المحدودة المتعلقة بسلامة اللقاح لكبار السن.

إيران ستبدأ التطعيم باللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا (الأناضول)

وفي إيران، أعلنت السلطات الصحية أنها ستبدأ التطعيم باللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك-في" (Sputnik-V)، الثلاثاء المقبل.

جاء ذلك على لسان وزير الصحة سعيد نمكي اليوم، خلال حفل ترويجي للقاح المحلي "رازي كوف بارس" بالعاصمة طهران، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

كما بدأت بنغلاديش اليوم حملة لتطعيم السكان على مستوى البلاد ضد فيروس كورونا، حيث دعت السلطات الناس إلى تسجيل أسمائهم للحصول على اللقاح.

وكان عدد من قضاة المحكمة العليا والسياسيين ووزراء الحكومة من بين أوائل من تلقوا اللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا البريطانية وجامعة أكسفورد (AstraZeneca-Oxford).