شهد اليوم الأول من قمة الاتحاد الأفريقي الرابعة والثلاثين اليوم انتخاب قيادة المفوضية، واستعراض الملفات الساخنة في القارة من قبيل مشكلة سد النهضة الإثيوبي، كما بحث تحديات فيروس كورونا المستجد.

وانطلقت القمة أمس السبت عبر تقنية الفيديو بسبب تحديات فيروس كورونا، ومن المقرر أن تختتم أعمالها في وقت لاحق اليوم الأحد.

وفي كلمته أمام القمة، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده حريصة على التوصل إلى اتفاق ملزم وقانوني فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد السيسي حرص مصر على حل أزمة سد النهضة من خلال المفاوضات الجادة بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

من جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن حل أزمة سد النهضة الإثيوبي يجب أن يتم في إطار القانون الدولي.

وأضاف خلال كلمته في القمة الأفريقية أن سد النهضة يشكل تهديدا لأمن وسلامة أكثر من 20 مليون سوداني على ضفاف النيل الأزرق، إلى جانب الآثار الأخرى.

وشدد حمدوك على أن السودان يوافق على المُضي قدما لحل هذا الملف في إطار مبدأ الحلول الأفريقية، ويرى أن الحل الذي يحافظ على مصالح الجميع يتم في إطار القانون الدولي.

جائحة كورونا

وتضمنت أعمال اليوم الأول استعراضَ تقارير من رؤساء اللجان بشأن عدد من الموضوعات، منها وباء كورونا وإصلاح المنظومة الأفريقية.

وقال رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الاتحاد الأفريقي المنتهية ولايته سيريل رامافوزا إن "هذا الوباء تسبّب في كثير من المعاناة والصعوبات في أنحاء قارتنا".

وأضاف "لا يُعدّ (الوباء) حالة طوارئ صحية شديدة فحسب، بل هو أيضا أزمة اقتصاديّة واجتماعيّة خطرة".

ولم يُخف القادة الأفارقة استياءهم من تهافت الدول الغنية على اللقاحات على حساب البلدان الأفقر.

قيادة المفوضية

وقد شهد اليوم الأول من القمة إعادة انتخاب التشادي موسى فكي رئيسًا للمفوّضية الأفريقية لولاية ثانية.

وأعرب فكي في تغريدة عن "اعتزازه الكبير" بـ"تصويت تاريخي وبأغلبية ساحقة" على منحه "الثقة"، بعدما انتخبته 51 دولة من أصل 55 منضوية في الاتحاد رئيسًا للمفوضية لولاية جديدة من 4 سنوات.

وكان فكي المرشّح الوحيد لرئاسة المفوضية، الهيئة التنفيذية للاتحاد. وانتخبت الرواندية مونيك نسانزاباجانوا نائبة لرئيس المفوضية.

كما انتُخب النيجيري بانكولي أدييوي رئيسًا لمفوضية عليا تجمع الشؤون السياسية وإدارة السلام والأمن.

وسيلعب أدييوي دورًا مهمًا إلى جانب فكي في محاولة حلّ العديد من الأزمات الداخلية في القارة التي يُتّهم الاتحاد الأفريقي بإهمالها.

ودعا في خطابه الافتتاحي إلى "جرعة جديدة من الموارد" من صندوق النقد الدولي من أجل "تصحيح غياب المساواة الصارخ في تدابير التحفيز المالي بين الاقتصادات المتقدمة وباقي العالم".

وتمثّل القمة الانطلاقة الرسمية لرئاسة الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي الذي يحلّ مكان رئيس جنوب أفريقيا رامافوزا في رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وفي خطابه أمام رؤساء الدول والحكومات السبت، استعرض تشيسيكيدي الخطوط العريضة لجدول أعمال طموح يشمل الاستجابة للتغيّر المناخي، ومحاربة العنف الجنسي، والترويج لمنطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية، وتسريع مشروع "غراند إنغا" للطاقة الكهرمائية في بلاده، والذي يراه الاتحاد الأفريقي مصدرا مهما للطاقة في القارة.