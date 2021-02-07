زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب جنوب الفلبين

تعتبر الفلبين جزءا من "حزام النار" في المحيط الهادي، وهي منطقة ناشطة زلزاليا تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادي.

قالت وكالة الزلازل الفلبينية إن زلزالا قويا بلغت شدته 6.3 درجات على مقياس ريختر، هزّ إقليم دافاو ديل سور جنوب الفلبين اليوم الأحد مع توقع حدوث أضرار وتوابع.

وقال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل إنه سجل الزلزال على عمق 15 كيلومترا، بينما تحدث الدفاع المدني عن هزات قوية في المنطقة، موضحا أنه لم يتم الإبلاغ عن ضحايا أو أضرار على الفور.

وكان مركز "جي إف زد" (GFZ) الألماني لأبحاث علوم الأرض قد ذكر في وقت سابق أنه تم تسجيل الزلزال في البداية بقوة 6 درجات على عمق 10 كيلومترات.

وكان جنوب الفلبين قد شهد نهاية يناير/كانون الثاني زلزالا شدته 7 درجات، على بُعد 310 كيلومترات جنوب شرق مدينة دافاو في جزيرة مينداناو أيضا.

يذكر أن الفلبين جزء من "حزام النار" في المحيط الهادي، وهي منطقة ناشطة زلزاليا تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادي.