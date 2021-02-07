البث الحي
سياسة|روسيا

روسيا تبحث عن جثتي جنديين إسرائيليين فقدا بسوريا قبل 39 عاما

تم تصنيف منطقة البحث عن رفات الجنديين منطقة عسكرية مغلقة من قبل القوات الروسية الموجودة هناك، والتي ستجري البحث بما في ذلك اختبار للحمض النووي لرفات الجثتين في حال العثور عليهما.

البحث تم في مقبرة قريبة من مخيم اليرموك بدمشق (الجزيرة)
البحث تم في مقبرة قريبة من مخيم اليرموك بدمشق (الجزيرة)
7/2/2021

بدأ الجيش الروسي بحثا في مقبرة قرب مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في مدينة دمشق بسوريا، في محاولة للعثور على جثتي جنديين إسرائيليين فقدا عام 1982، وذلك وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية نقلا عن موقع إخباري سوري.

وقالت الصحيفة إن قوات في الجيش الروسي تبحث عن جنديين إسرائيليين يدعيان تسيفي فيلدمان ويهودا كاتس قتلا في معركة السلطان يعقوب -منطقة في البقاع- ضد الجيش السوري إبان حرب إسرائيل على لبنان عام 1982.

وأضافت أنه تم تصنيف منطقة البحث عن رفات الجنديين منطقة عسكرية مغلقة من قبل القوات الروسية الموجودة هناك، التي ستجري البحث بما في ذلك اختبار للحمض النووي لرفات الجثتين في حال العثور عليهما.

وتوقعت الصحيفة الإسرائيلية أن تعيد روسيا الجثتين إذا وجدتهما بحكم العلاقات القوية بين موسكو وتل أبيب، ولم يصدر تعقيب إسرائيلي رسمي أو روسي بشأن ما أوردت الصحيفة.

وبينما يُعتقد عمومًا أن فيلدمان وكاتس قُتلا في المعركة، كانت هناك أيضًا تكهنات وتقارير تفيد بأن الجيش السوري قد أسرهما خلال معركة السلطان يعقوب التي وقعت قبل 39 عاما، ونقلهما إلى دمشق.

وبحسب الصحيفة، فإنه خلال معركة السلطان يعقوب بين الجيش الإسرائيلي والجيش السوري في سهل البقاع اللبناني، قتل 21 جنديا إسرائيليا، في حين أصيب أكثر من 30 آخرين بجروح.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

ضربات جوية إسرائيلية في العمق السوري

ضربات جوية إسرائيلية في العمق السوري، ووفقا لوكالة الأنباء السورية “سانا”، فإن الغارات تركزت في محافظة دير الزور (شرقي البلاد)، وذكرت مصادر محلية أن القصف استهدف محيط مطار دير الزور العسكري.

المزيد من سياسة

تستعد لخوض ماراثون محموم.. تعرف على أبرز التحالفات والقوى السياسية في انتخابات العراق

السلطات العراقية حددت العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية (رويترز)

معارضون لجؤوا لسفارة واشنطن.. احتجاجات واعتقالات في تشاد تزامنا مع إعادة ترشيح ديبي للرئاسة

ديبي تولى السلطة عبر تمرد في عام 1990 (رويترز)

زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب جنوب الفلبين

جنود فلبينيون يقومون بعمليات إنقاذ في موقع الزلزال (الفرنسية)

اليمن في حقبة بايدن.. تطورات واتصالات في واشنطن وطهران والحوثيون يواصلون استهداف السعودية

مارتن غريفيث توجّه إلى إيران وسط تحوّل في الموقف الأميركي من الحرب اليمنية (رويترز)
الأكثر قراءة

تلقّى 5 جرعات من لقاح كورونا.. لن تصدق ماذا حصل له

هارييت توبمان.. رحلة هاربة من العبودية إلى ورقة الـ20 دولارا

التصميم المقترح لعملة الـ20 دولارا التي تحمل صورة هارييت توبمان (مواقع التواصل)

كورونا يرفع سكر الدم.. إليك 10 طرق طبيعية لخفضه

بالفيديو: فرح انقلب لكابوس.. كيف حوّل لقاء ميسي حياة طفل أفغاني إلى جحيم؟

مرتضى بقميص النجم الأرجنتيني الموقع منه (يمين) ومع ميسي في الدوحة قبل مباراة برشلونة والأهلي السعودي (مواقع التواصل)