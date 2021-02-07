تم تصنيف منطقة البحث عن رفات الجنديين منطقة عسكرية مغلقة من قبل القوات الروسية الموجودة هناك، والتي ستجري البحث بما في ذلك اختبار للحمض النووي لرفات الجثتين في حال العثور عليهما.

بدأ الجيش الروسي بحثا في مقبرة قرب مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في مدينة دمشق بسوريا، في محاولة للعثور على جثتي جنديين إسرائيليين فقدا عام 1982، وذلك وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية نقلا عن موقع إخباري سوري.

وقالت الصحيفة إن قوات في الجيش الروسي تبحث عن جنديين إسرائيليين يدعيان تسيفي فيلدمان ويهودا كاتس قتلا في معركة السلطان يعقوب -منطقة في البقاع- ضد الجيش السوري إبان حرب إسرائيل على لبنان عام 1982.

وأضافت أنه تم تصنيف منطقة البحث عن رفات الجنديين منطقة عسكرية مغلقة من قبل القوات الروسية الموجودة هناك، التي ستجري البحث بما في ذلك اختبار للحمض النووي لرفات الجثتين في حال العثور عليهما.

وتوقعت الصحيفة الإسرائيلية أن تعيد روسيا الجثتين إذا وجدتهما بحكم العلاقات القوية بين موسكو وتل أبيب، ولم يصدر تعقيب إسرائيلي رسمي أو روسي بشأن ما أوردت الصحيفة.

وبينما يُعتقد عمومًا أن فيلدمان وكاتس قُتلا في المعركة، كانت هناك أيضًا تكهنات وتقارير تفيد بأن الجيش السوري قد أسرهما خلال معركة السلطان يعقوب التي وقعت قبل 39 عاما، ونقلهما إلى دمشق.

وبحسب الصحيفة، فإنه خلال معركة السلطان يعقوب بين الجيش الإسرائيلي والجيش السوري في سهل البقاع اللبناني، قتل 21 جنديا إسرائيليا، في حين أصيب أكثر من 30 آخرين بجروح.