خوفا على الطلاب من كورونا.. مواقع التواصل بمصر تطالب باختبارات عن بعد

مع تزايد المخاوف من تفشي فيروس كورونا، دعا طلاب ونشطاء مصريون وزارة التعليم إلى إجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول عبر الإنترنت.

وتحت وسم (#أونلاين_ياوزير_الوضع_خطير) شارك طلاب وأولياء أمور ونشطاء في مطالبة الحكومة باعتماد الاختبارات عن بعد، بديلا عن حضور الطلاب إلى اللجان مما يستدعي المزيد من المخالطة وزيادة احتمالات العدوى بينهم، فضلا عن الزحام في وسائل النقل العام.

من جهته، أكد وزير التربية والتعليم طارق شوقي أن الوزارة ستعلن تفاصيل استكمال العام الدراسي والامتحانات بتفاصيلها الرسمية الكاملة يوم الأحد المقبل 14 فبراير/شباط.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عقد جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية، عقب انتهاء إجازة منتصف العام في 20 فبراير/شباط الجاري، وفقا لقرارات مجلس الوزراء.

وكانت الحكومة المصرية قد قررت الشهر الماضي تعليق الدراسة في المدارس وتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول، بسبب تزايد حالات الإصابة والوفيات اليومية بفيروس كورونا.

ونقلت صحف محلية عن الوزير، اليوم الأحد، أنه لا نية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية أو صفوف النقل، عبر الإنترنت.

خوفا من تفشي #كورونا.. دعوات يتصدر على إثرها هاشتاج #أونلاين_ياوزير_الوضع_خطير مواقع التواصل في #مصر، للمطالبة باعتماد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول عبر الإنترنت بديلا عن حضور الطلاب إلى لجان الامتحانات pic.twitter.com/Et3myvjV07 — شبكة رصد (@RassdNewsN) February 7, 2021

ومنذ تفشي جائحة كورونا في مصر، وهناك حالة من الشد والجذب بين وزارة التعليم والطلاب وأولياء الأمور، في ما يتعلق بالإجراءات الأفضل لمواجهة الفيروس ومنع انتشار العدوى داخل المدارس.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي هي صوت الطلاب وأولياء أمورهم للتعبير عن مخاوفهم من انتشار العدوى، خاصة مع تكدس الفصول الدراسية، وكان أبرز تلك المطالب تأجيل الدراسة والامتحانات، وبعد ذلك تحولت المطالب إلى الاكتفاء بالتدريس عبر الإنترنت، وعقد الامتحانات عن بُعد أيضا.

وفي نهاية العام الماضي، ووسط تفشي موجة ثانية وترقب ظهور سلالات جديدة، طالب نشطاء وأولياء أمور بإغلاق المدارس خوفا على صحة الطلاب، وهو ما رفضته وزارة التعليم، مشككة في دوافع هذه الحملة ونواياها.

ودشن نشطاء وقتها وسما بعنوان "#توقف_الدراسة_في_مصر" والذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وشارك فيه آلاف المغردين، كما ناشد آخرون الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل واتخاذ قرار بإغلاق المدارس، ودشنوا وسما آخر تصدر مواقع التواصل أيضا بعنوان "#استغاثة_للرئيس_السيسي".

لكن وزير التعليم طارق شوقي أكد حينها أن من يريد استكمال الدراسة هم أغلبية الطلاب، وأن من يردد عكس ذلك فئة تريد إيقاف مسيرة التعليم في مصر، لكن دون أن يوضح الوزير مصدر تلك الإحصاءات التي استند إليها في حديثه.

الوضع خطير ربنا يحفظ اولادنا جميعا يارب ❤️#اونلاين_ياوزير_الوضع_خطير — SAMAR Reefat (@ReefatSamar) February 7, 2021

#اونلاين_ياوزير_الوضع_خطير

ولو نزلو الطلاب هتزداد الخطوره وهتزيد الاعداد — أحمد مناع (@ahmedzein806) February 6, 2021

#اونلاين_ياوزير_الوضع_خطير

اهم حاجه صحه أبنائنا — Ayman Kassem (@AymanKa06360885) February 6, 2021

اونلاين والتأجيل

عشان كل كليات تكون جاهزه للامتحانات مفيش سستم يقع ساعه الامتحان#اونلاين_ياوزير_الوضع_خطير — Abdalrahman Abdala (@Abdalra64684567) February 6, 2021