البث الحي
سياسة|مصر

خوفا على الطلاب من كورونا.. مواقع التواصل بمصر تطالب باختبارات عن بعد

تلميذات مصريات يرتدين الكمامات داخل فصل دراسي (رويترز)
تلميذات مصريات يرتدين الكمامات داخل فصل دراسي (رويترز)
7/2/2021

مع تزايد المخاوف من تفشي فيروس كورونا، دعا طلاب ونشطاء مصريون وزارة التعليم إلى إجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول عبر الإنترنت.

وتحت وسم (#أونلاين_ياوزير_الوضع_خطير) شارك طلاب وأولياء أمور ونشطاء في مطالبة الحكومة باعتماد الاختبارات عن بعد، بديلا عن حضور الطلاب إلى اللجان مما يستدعي المزيد من المخالطة وزيادة احتمالات العدوى بينهم، فضلا عن الزحام في وسائل النقل العام.

من جهته، أكد وزير التربية والتعليم طارق شوقي أن الوزارة ستعلن تفاصيل استكمال العام الدراسي والامتحانات بتفاصيلها الرسمية الكاملة يوم الأحد المقبل 14 فبراير/شباط.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عقد جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية، عقب انتهاء إجازة منتصف العام في 20 فبراير/شباط الجاري، وفقا لقرارات مجلس الوزراء.

وكانت الحكومة المصرية قد قررت الشهر الماضي تعليق الدراسة في المدارس وتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول، بسبب تزايد حالات الإصابة والوفيات اليومية بفيروس كورونا.

ونقلت صحف محلية عن الوزير، اليوم الأحد، أنه لا نية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية أو صفوف النقل، عبر الإنترنت.

ومنذ تفشي جائحة كورونا في مصر، وهناك حالة من الشد والجذب بين وزارة التعليم والطلاب وأولياء الأمور، في ما يتعلق بالإجراءات الأفضل لمواجهة الفيروس ومنع انتشار العدوى داخل المدارس.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي هي صوت الطلاب وأولياء أمورهم للتعبير عن مخاوفهم من انتشار العدوى، خاصة مع تكدس الفصول الدراسية، وكان أبرز تلك المطالب تأجيل الدراسة والامتحانات، وبعد ذلك تحولت المطالب إلى الاكتفاء بالتدريس عبر الإنترنت، وعقد الامتحانات عن بُعد أيضا.

وفي نهاية العام الماضي، ووسط تفشي موجة ثانية وترقب ظهور سلالات جديدة، طالب نشطاء وأولياء أمور بإغلاق المدارس خوفا على صحة الطلاب، وهو ما رفضته وزارة التعليم، مشككة في دوافع هذه الحملة ونواياها.

ودشن نشطاء وقتها وسما بعنوان "#توقف_الدراسة_في_مصر" والذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وشارك فيه آلاف المغردين، كما ناشد آخرون الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل واتخاذ قرار بإغلاق المدارس، ودشنوا وسما آخر تصدر مواقع التواصل أيضا بعنوان "#استغاثة_للرئيس_السيسي".

لكن وزير التعليم طارق شوقي أكد حينها أن من يريد استكمال الدراسة هم أغلبية الطلاب، وأن من يردد عكس ذلك فئة تريد إيقاف مسيرة التعليم في مصر، لكن دون أن يوضح الوزير مصدر تلك الإحصاءات التي استند إليها في حديثه.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

انطلاق أعمال الحوار الفلسطيني في القاهرة

المعارضة الصومالية: لم نعد نعترف بفرماجو رئيسا للبلاد

فرماجو يطمح إلى ولاية ثانية ويحمّل المعارضة مسؤولية تأخير إجراء الانتخابات (الأناضول)

مقال في ميديا بارت: عرب فرنسا بين أزمة الهوية والمعاناة النفسية

ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا (غيتي)

كارثة على سفوح الهيمالايا.. 18 قتيلا وأكثر من 200 مفقود جراء انهيار جليدي

مياه الفيضانات التي تحمل كتلا من النهر الجليدي دمرت مشروعين لتوليد الطاقة الكهرومائية (رويترز)
الأكثر قراءة

قتلوا مارادونا.. تسجيلات جديدة لطبيبه يتحدث عن وفاته خلال شهر وتشريح جثته

مارادونا عانى من مشاكل صحية عديدة قبل وفاته (غيتي)

يوم لا ينساه العراقيون.. كيف أعدم عبد الكريم قاسم؟ ولماذا؟

قاسم أطاح بالنظام الملكي عام 1958 وتولى رئاسة الوزراء حتى 1963 (غيتي)

خبراء الشاي يحذرون من تحضير الشاي بطريقة خاطئة ويقدمون 4 نصائح

لا تتحقق الفائدة من الشاي بعدد الأكواب التي نشربها ولكن بجودة التحضير (بيكسلز)

أردوغان يؤكد للمنفي استعداد تركيا لدعم ليبيا عسكريا واقتصاديا وماكرون يدعوه لزيارة باريس