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سياسة|سودان

حمدوك في لقاء مع موفد الاتحاد الأوروبي: موقفنا ثابت في عدم الدخول في حرب مع إثيوبيا

وزير الخارجية السوداني قمر الدين إسماعيل أكد للأوروبيين التزام السودان بميثاق الأمم المتحدة واعتماد الخرائط الموروثة من الحكم الاستعماري في حل النزاع مع إثيوبيا

7/2/2021

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن موقف السودان ثابت من عدم الدخول في حرب مع الجارة إثيوبيا، وذلك أثناء لقائه في الخرطوم مبعوث الاتحاد الأوروبي بيكا هافيستو.

وقد أجرى المبعوث الأوروبي مباحثات مع مسؤولين سودانيين بشأن الخلاف الحدودي بين السودان وإثيوبيا، وتطورات مفاوضات سد النهضة المتعثرة بين السودان ومصر وإثيوبيا، داعيا إلى ضرورة "الحل السلمي" للتوترات الحدودية بين السودان وإثيوبيا.

وفي السياق ذاته، ذكرت الخارجية السودانية -في بيان- أن الوزير قمر الدين إسماعيل ناقش مع هافيستو، التوتر مع أديس أبابا.

وأكد قمر الدين خلال اللقاء "التزام السودان بميثاق الأمم المتحدة واعتماد الخرائط الموروثة من الحكم الاستعماري، وإيمانه بالحوار البناء وسيلة مثلى لحل الخلافات بصورة سلمية وودية".

وشهدت حدود السودان وإثيوبيا تطورات لافتة، أدت لتدخل الجيش السوداني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بهدف ما أسماه "السيطرة على كامل أراضيه"، وسط اتهامات -ينفيها نظيره الإثيوبي- بدعم عصابات تهاجم تلك الأراضي، ومفاوضات ترسيم لا تزال "متعثرة".

ووصل هافيستو مساء أمس السبت إلى الخرطوم ممثلا للاتحاد الأوروبي، ضمن جولة إقليمية تشمل كذلك إثيوبيا ومصر والسعودية والإمارات، وتستمر عدة أيام.

توسيع مظلة الوساطة

من جانبه، دعا وزير الري السوداني ياسر عباس إلى توسيع مظلة الوساطة في موضوع سد النهضة، لتشمل الأمم المتحدة.

وحذّر عباس من أن تنفيذ إثيوبيا التعبئة الثانية لسد النهضة بصورة أحادية، ودون اتفاق، يهدد التوليد المائي في سد الروصيرص المتاخم للحدود الإثيوبية، وسد مَرَوي بشمال السودان، مما يعني تهديد حياة وسلامة نحو نصف سكان السودان في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء ممثل الاتحاد الأوروبي بيكا هافيستو مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ووزير الخارجية عمر قمر الدين، بشكل منفصل في الخرطوم، وفق بيانين لبعثة الاتحاد في البلاد والخارجية السودانية.

وأوضح البيان أن هافيستو بحث خلال لقائه مع حمدوك "القضايا الداخلية، ووصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي الإثيوبي، والتوترات الحدودية مع أديس أبابا".

وشدد هافيستو على "أهمية الحل السلمي والدبلوماسي للتوترات بين إثيوبيا والسودان"، بحسب ذات المصدر.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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