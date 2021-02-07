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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

بايدن يؤكد أنه لن يرفع العقوبات ما دامت إيران لا تحترم التزاماتها في الملف النووي

المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي يقول إن بلاده لن تعود للامتثال للاتفاق النووي قبل رفع العقوبات الاقتصادية عنها بالكامل

الرئيس الأميركي جو بايدن متحدثا في واشنطن (الأوروبية)
الرئيس الأميركي جو بايدن متحدثا في واشنطن (الأوروبية)
7/2/2021

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات التي تفرضها على إيران، وذلك لحمل طهران على العودة إلى طاولة التفاوض لبحث سبل إحياء الاتفاق النووي، في حين تصر إيران على أنها لن تعود لالتزاماتها ما لم ترفع عنها العقوبات.

وردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن سترفع العقوبات أولا لجعل إيران تعود إلى طاولة التفاوض، أجاب بايدن في مقطع فيديو نشرته قناة "سي بي إس" (CBS) الأميركية اليوم الأحد بالنفي.

وبعد مفاوضات طويلة، توصلت الولايات المتحدة في 2015 إلى اتفاق مع إيران يحول دون حيازتها السلاح النووي، وقعته أيضا الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، قبل أن تصادق عليه الأمم المتحدة.

لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق في عام 2018، معتبرا أنه غير كاف على الصعيد النووي.

وعاود ترامب فرض عقوبات على طهران كانت رفعت في مقابل الوفاء بالتزاماتها النووية، ما دفع طهران إلى تجاوز هذه الالتزامات.

ووعد بايدن بالعودة إلى الاتفاق شرط أن تفي إيران أولا بالتزاماتها. لكن القادة الإيرانيين كرروا اليوم الأحد أن على الولايات المتحدة أن تبادر إلى رفع كل العقوبات قبل أن يلتزموا مجددا بالقيود التي فرضها الاتفاق على برنامجهم النووي.

من جهته، شدد الزعيم الأعلى بإيران آية الله علي خامنئي على أن بلاده لن تعود للامتثال للاتفاق النووي قبل رفع العقوبات الاقتصادية عنها بالكامل.

وقال خامنئي اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة يجب أن ترفع جميع العقوبات إذا كانت تريد من طهران العدول عن خطواتها النووية.

وكتب على تويتر "إيران أوفت بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 وليس الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث… إذا كانوا يريدون من إيران العودة لالتزاماتها فيجب على الولايات المتحدة أن ترفع جميع العقوبات أولا".

المصدر : الجزيرة + وكالات

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