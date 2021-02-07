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سياسة|لبنان

حزب عون: تفاهمنا مع حزب الله لم ينجح في بناء لبنان

عون (وسط) ونصر الله (يمين) في لقاء جرى في مايو/أيار 2009 (الأوروبية)
عون (وسط) ونصر الله (يمين) في لقاء جرى في مايو/أيار 2009 (الأوروبية)
7/2/2021

قال حزب التيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس اللبناني ميشال عون إن تفاهمه مع حزب الله لم ينجح في "مشروع بناء الدولة"، بعد مرور 15 عاما على توقيعه.

وأوضح الحزب -في بيان صدر عن مجلسه السياسي عقب اجتماع دوري السبت- أنه يرى في ذكرى توقيع "تفاهم مار مخايل" مناسبة "للتمعن في هذا التفاهم".

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ورئيس التيار الوطني الحر آنذاك ميشال عون، قد وقعا في 6 فبراير/شباط 2006 تفاهما في كنيسة مار مخايل بالعاصمة بيروت، للعمل معا على معالجة عدد من القضايا في إطار تحالف بين القوتين.

وقال بيان الحزب -الذي يرأسه حاليا جبران باسيل صهر عون- إن التفاهم "جنّب لبنان شرور الفتنة والانقسام وحماه من اعتداءات الخارج، فردع إسرائيل وصدّ الإرهاب، إلا أنه لم ينجح في مشروع بناء الدولة وسيادة القانون".

وأضاف أن "تطوير هذا التفاهم باتجاه فتح آفاق وآمال جديدة أمام اللبنانيين، هو شرط لبقاء جدواه، إذ تنتفي الحاجة إليه إذا لم ينجح الملتزمون به في معركة بناء الدولة".

ويعكس البيان تأرجح العلاقة بين الحليفين على خلفية تصاعد الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وحالت الخلافات بين القوى السياسية دون تشكيل حكومة جديدة في لبنان، منذ أن استقالت حكومة حسان دياب بعد أيام من الانفجار الكارثي الذي وقع بمرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020.

من جهته، قال النائب البرلماني في كتلة حزب الله علي فياض إن التفاهم مع التيار الوطني الحر "صامد ومستمر".

لكنه أضاف -في تصريحات نقلتها إذاعة النور التابعة لحزب الله- أن "التعقيدات الحادة التي عصفت على الساحة اللبنانية سياسيا واقتصاديا، واضطراب البيئة الإقليمية على مدى السنوات الماضية… أضعفت من التأثيرات الإيجابية" لذلك التفاهم.

المصدر : وكالة الأناضول

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